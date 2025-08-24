Muere Jerry Adler, actor de The Sopranos, a los 96 años

Nueva York, Estados Unidos.- Jerry Adler, el actor conocido como "Hech" Rabkin en la serie The Sopranos, murió el sábado 23 de agosto a los 96 años, según confirmó su familia. El neoyorquino "falleció plácidamente mientras dormía", dijo un representante de la familia a la cadena de Fox News. Además de su papel en Los Sopranos, también fue conocido por participar en "The Good Wife". El actor se destacó por su carrera multifacética en el teatro y la televisión estadounidense.

¿Quién era Jerry Adler?

Adler nació en 1929 en Brooklyn, Nueva York. Inició su carrera en Broadway trabajando como director de escena, productor y director de múltiples producciones. Comenzó su carrera como actor hasta los 60 años. El neoyorquino dejó Broadway en la década de los 80 y se trasladó a California, donde trabajó en producciones de televisión como la telenovela "Santa Bárbara". Su debut en la televisión fue en un episodio de la serie Brooklyn Bridge en 1991. Su primer rol cinematográfico llegó en 1993 con Manhattan Murder Mystery, dirigida por Woody Allen. Poco después, obtuvo papeles recurrentes en los programas Alright Already, Hudson Street y Raising Dad, donde interpretó a figuras paternas en historias de comedia y drama. A lo largo de su carrera televisiva, Adler también fue recordado por sus actuaciones en Northern Exposure, donde dio vida al rabino Alan Schulman; en Mad About You, como el conserje Mr. Wicker, y en Transparent, la serie de Amazon, como el padre del personaje de Maura Pfefferman. Además, destacó además su participación en la última temporada de Broad City interpretando a un sobreviviente del Holocausto, según información de People.

En el cine, Adler sumó papeles en las cintas como Getting Away With Murder (1996), In Her Shoes (2005), Synecdoche, New York (2008) y A Most Violent Year (2014),

The Sopranos