¿Por qué no otorgaron libertad condicional a los hermanos Menéndez en audiencia?

Tras una audiencia que duró varias horas, la junta de revisión de California, rechazó la petición de libertad condicional a los hermanos Menéndez, encarcelados por el asesinato de sus padres en 1989. ¿Por qué la negativa? A continuación los detalles del mediático caso.
De acuerdo con el veredicto de una jueza a cargo del caso, los crímenes cometidos por los hermanos muestran "un notable nivel de inestabilidad y odio hacia el otro", lo que llevó a negar la petición de Lyle Menéndez.
Este fallo llega apenas unos días después de que la misma junta negara la libertad a Erik Menéndez en una audiencia virtual que duró aproximadamente 10 horas.
En esa sesión, participaron testimonios de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y varias víctimas del caso, que aún recuerdan la brutalidad del asesinato ocurrido en Beverly Hills hace 36 años.
Ambos hermanos continúan recluidos en la prisión de Richard Donovan, ubicada en San Diego, a pocos kilómetros de la frontera con México. La prisión ha sido testigo de múltiples revisiones de su situación legal, pero ninguna ha permitido su salida.
Familiares de los Menéndez expresaron su decepción ante la decisión judicial, manifestando que seguirán explorando recursos legales para lograr la libertad de los hermanos.
En un comunicado, indicaron que confían en que otros tribunales en Los Ángeles puedan revisar su caso y ofrecer una oportunidad de justicia en el futuro.
El doble asesinato, ocurrido el 20 de agosto de 1989, marcó un antes y un después en la historia criminal de los Estados Unidos, debido a la brutalidad del crimen y el perfil de la familia adinerada. Los hermanos dispararon con escopetas a sus padres, José y Kitty Menéndez, mientras estos veían televisión en su casa de Beverly Hills.
Los juicios de los hermanos, en 1996, fueron mediáticos y despertaron un gran interés público, en medio de alegatos de abusos sexuales que la defensa presentó en su favor.
En los juicios, la defensa argumentó que los abusos por parte del padre justificaban en parte su reacción, pero el jurado no consideró estos hechos suficientes para eximirlos de responsabilidad por el doble asesinato. La evidencia mostró un patrón de excesos y problemas familiares que terminaron en tragedia.
Desde entonces, Lyle y Erik han cumplido más de tres décadas en prisión, y sus casos han sido objeto de múltiples revisiones y debates públicos.
La historia fue tan impactante que incluso se produjo una serie titulada "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", además de documentales que profundizan en la vida de los hermanos y las circunstancias del crimen.