Exconcursantes de The Biggest Loser revelan la presión física y psicológica del reality

La docuserie de Netflix Fit for TV: The Reality of The Biggest Loser revela el trasfondo del popular reality show, examinando los retos físicos y emocionales que enfrentaron sus concursantes

  • 24 de agosto de 2025 a las 13:02
A través de testimonios de exparticipantes y productores, la serie expone cómo The Biggest Loser combinaba estrictos regímenes de ejercicio y dietas extremas con dinámicas diseñadas para el entretenimiento, y analiza los efectos a largo plazo sobre la salud y el bienestar de quienes participaron.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nueva docuserie de Netflix, Fit for TV: The Reality of The Biggest Loser, analiza la experiencia de los concursantes del programa de televisión The Biggest Loser, emitido originalmente entre 2004 y 2016 y retomado en 2020.

La serie examina cómo la competencia por perder la mayor cantidad de peso se convirtió en un fenómeno televisivo y los efectos físicos y emocionales que tuvo en quienes participaron.

Los productores del programa, incluidos David Broome y JD Roth, explican que buscaban a personas con sobrepeso insatisfechas con su situación y que estuvieran dispuestas a someterse a retos extremos para generar contenido televisivo.

Los concursantes, por su parte, relatan cómo los regímenes intensivos de ejercicio y la restricción calórica —en algunos casos de 800 calorías diarias— marcaron su paso por el programa.

(Foto: Instagram)

Algunos participantes recuerdan experiencias que incluyeron desmayos, vómitos durante entrenamientos y condiciones médicas derivadas del esfuerzo físico, como la rabdomiólisis, que afectó a la concursante Tracey Yukich durante una carrera en la playa.

Los entrenadores, como Bob Harper, explicaron que las sesiones intensas buscaban mantener la atención del público y motivar a los concursantes a lograr resultados visibles.

La docuserie también analiza los efectos a largo plazo del programa. Un estudio de 2016 sobre 14 concursantes indicó que la mayoría recuperó el peso perdido y que sus metabolismos se habían reducido. Algunos participantes, como Danny Cahill, señalan que hubiera sido útil recibir apoyo posterior al programa, como asesoría nutricional o acceso a un gimnasio, para mantener los resultados obtenidos.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

