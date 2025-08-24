Exconcursantes de The Biggest Loser revelan la presión física y psicológica del reality

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nueva docuserie de Netflix, Fit for TV: The Reality of The Biggest Loser, analiza la experiencia de los concursantes del programa de televisión The Biggest Loser, emitido originalmente entre 2004 y 2016 y retomado en 2020.

La serie examina cómo la competencia por perder la mayor cantidad de peso se convirtió en un fenómeno televisivo y los efectos físicos y emocionales que tuvo en quienes participaron.

Los productores del programa, incluidos David Broome y JD Roth, explican que buscaban a personas con sobrepeso insatisfechas con su situación y que estuvieran dispuestas a someterse a retos extremos para generar contenido televisivo.

Los concursantes, por su parte, relatan cómo los regímenes intensivos de ejercicio y la restricción calórica —en algunos casos de 800 calorías diarias— marcaron su paso por el programa.