  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas

La actriz Sophie Turner, conocida por Game of Thrones, afirmó que no tiene intención de dejar el Reino Unido tras instalarse nuevamente en Londres con sus hijas luego de su divorcio de Joe Jonas

  • 24 de agosto de 2025 a las 10:15
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
1 de 8

La actriz Sophie Turner, conocida por su participación en Game of Thrones, aseguró que no tiene planes de abandonar el Reino Unido después de haberse instalado nuevamente en Londres tras su divorcio de Joe Jonas.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
2 de 8

En una entrevista con Flaunt Magazine, Turner señaló que la decisión de regresar a su país natal estuvo vinculada a su bienestar personal y a la necesidad de estar cerca de familiares y amistades.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
3 de 8

“Me siento en casa aquí. No quiero volver a mudarme. Vivir en Estados Unidos me hizo darme cuenta de lo esenciales que son los amigos y la familia para tu bienestar cuando estás lejos de ellos”, declaró.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
4 de 8

a intérprete se separó del músico en 2023 y el proceso legal concluyó en septiembre de 2024. Ambos son padres de dos hijas, Willa, de cuatro años, y Delphine, de tres, quienes residen con Turner en el Reino Unido.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
5 de 8

Durante la etapa de la separación, la expareja mantuvo un litigio sobre la custodia de las menores. En un momento del proceso, Turner presentó una demanda por sustracción de menores, la cual retiró en enero de 2024.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
6 de 8

Por su parte, Joe Jonas abordó recientemente la experiencia de su divorcio durante una transmisión en vivo, donde afirmó que volver a salir con alguien después de la separación resultó un proceso complejo.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
7 de 8

El músico señaló que la canción Only Love, incluida en su álbum más reciente, surgió de esa etapa de transición.

 Foto: Instagram
Sophie Turner no volverá a Estados Unidos: la actriz revela por qué tras su divorcio de Joe Jonas
8 de 8

Turner, en entrevistas previas, ha expresado que su regreso a Inglaterra le permitió retomar una rutina más estable y reconectar con su entorno cercano.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos