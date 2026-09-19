Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en zona montañosa de Iriona, Colón

Tegucigalpa, Honduras.-Una plantación de 8,250 arbustos de hoja de coca, fueron asegurados por equipos tácticos de las Fuerzas Armadas en un sector montañoso del municipio de Iriona, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras. Las autoridades castrenses dieron a conocer que los equipos tácticos asignados al 15 Batallón de Fuerzas Especiales, realizaron la operación en el sector montañoso de Campamento, Iriona donde localizaron y aseguraron la plantación con arbustos de hoja de coca, en una extensión aproximada de una manzana y media de tierra.

Tras realizar las estimaciones se contabilizaron alrededor de 8,250 arbustos, con alturas variables entre uno y dos metros. El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, dijo que "una vez que finalice el procedimiento que establece la ley, en coordinación con el Ministerio Público se procederá a la erradicación de la plantación". Detalló que en lo que va de este año, se han asegurado más de 50 plantaciones, con alrededor de 780 mil arbustos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse