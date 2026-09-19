  1. Inicio
  2. · Sucesos

Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en zona montañosa de Iriona, Colón

Equipos de las Fuerzas Armadas localizaron y aseguraron la plantación de arbustos de hoja de coca en una zona poco accesible de Iriona, Colón

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 09:39
Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en zona montañosa de Iriona, Colón

Equipos tácticos de las Fuerzas Armadas aseguraron la plantación de arbusto de hoja de coca tras realizar trabajos de investigación en el municipio de Iriona, Colón.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Una plantación de 8,250 arbustos de hoja de coca, fueron asegurados por equipos tácticos de las Fuerzas Armadas en un sector montañoso del municipio de Iriona, departamento de Colón, en la zona norte de Honduras.

Las autoridades castrenses dieron a conocer que los equipos tácticos asignados al 15 Batallón de Fuerzas Especiales, realizaron la operación en el sector montañoso de Campamento, Iriona donde localizaron y aseguraron la plantación con arbustos de hoja de coca, en una extensión aproximada de una manzana y media de tierra.

Aseguran plantación de 20,800 arbustos de hoja de coca en Iriona, Colón

Tras realizar las estimaciones se contabilizaron alrededor de 8,250 arbustos, con alturas variables entre uno y dos metros.

El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, dijo que "una vez que finalice el procedimiento que establece la ley, en coordinación con el Ministerio Público se procederá a la erradicación de la plantación".

Detalló que en lo que va de este año, se han asegurado más de 50 plantaciones, con alrededor de 780 mil arbustos.

Aseguran plantación de arbustos de hoja de coca en montaña de Bonito Oriental, Colón

"Las Fuerzas Armadas continúan con las operaciones encaminadas al combate al narcotráfico en diferentes sectores del país", manifestó Rivera.

"El objetivo es erradicar las plantaciones que son utilizadas para la elaboración de pasta que se utiliza como uno de los principales ingredientes de la cocaína", destacó el vocero militar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias