Alias “El Texas”, presunto sospechoso en el crimen del estudiante Marvin Fernández en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional capturaron a Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, de 25 años, señalado como supuesto autor material del asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández, ocurrido en el centro de San Pedro Sula.
Zaldívar Cervantes, conocido con el alias de "El Texas", según las investigaciones policiales, reside en Olanchito, Yoro, donde presuntamente se dedicaba a labores de sicariato.
La captura se ejecutó en un hotel de Olanchito, donde las autoridades detuvieron también a Jesús Daniel Tróchez, alias "El Diablo", por el crimen de Roberto Chavarría, asesinado durante un asalto en Olanchito
De acuerdo con la información, Zaldívar Cervantes intentó escapar tras la presencia de los agentes policiales, pero fue interceptado antes de lograr huir del sector.
Durante el registro, los agentes encontraron la ropa que, según las autoridades, presuntamente llevaba "El Texas" al momento del ataque armado contra el estudiante de Derecho.
Descartan confusión
Aunque inicialmente se manejó que el ataque contra el estudiante de Derecho podía tratarse de una equivocación, esa hipótesis fue descartada de manera preliminar.
Las autoridades indicaron que actualmente siguen una línea de investigación que consideran sustentada para establecer el móvil del crimen.
El sospechoso fue remitido a las instalaciones de la Fiscalía correspondiente para iniciar el proceso legal en su contra por el delito de homicidio y deducir las responsabilidades penales que correspondan.
El crimen
El asesinato de Marvin Omar Fernández se registró alrededor de las 2:40 pm del martes, dentro de un bufete ubicado en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro, en el sector suroeste de San Pedro Sula.
Según la información preliminar entregada a las autoridades, Fernández se encontraba dentro del establecimiento cuando un hombre ingresó al lugar y se dirigió directamente hacia él.
Fernández tenía 45 años, era estudiante de Derecho y también se desempeñaba como chef. En 2024 abrió en San Pedro Sula el restaurante El Wakito Bistro, establecimiento que posteriormente cerró.