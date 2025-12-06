¿Qué más se hará Ninel Conde? La actriz revela su próximo arreglo estético

Hace dos meses, Ninel Conde generó controversia al mostrar en redes sociales el resultado de una queratopigmentación, técnica mediante la cual modificó el color de sus ojos de café a verde olivo.
El procedimiento se realizó en una clínica de Nueva York, especializada en alterar el tono del iris mediante la aplicación de pigmento sobre la córnea o en capas del ojo con láser.
"A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma", escribió la actriz en su cuenta de Instagram al revelar el resultado, restando importancia a quienes consideran la intervención peligrosa.
Durante su aparición en el programa de "El Escorpión dorado", la actriz confirmó que planea someterse a una operación para afinar su figura, aunque no especificó qué tipo de intervención ni en qué área del cuerpo se la realizará.
Ante cuestionamientos previos de la prensa sobre si continuaría con más cirugías, Conde había evitado dar detalles. Sin embargo, con el youtuber se mostró más abierta y confirmó sus planes de continuar modificando su apariencia.
Ninel Conde ha sido objeto de especulación mediática durante años debido a los cambios en su apariencia.
La cantante y actriz nunca ha ocultado su disposición a recurrir a la cirugía estética, aunque tampoco ha confirmado públicamente el número total de intervenciones a las que se ha sometido.
En México, sectores del público la han catalogado como referente de las transformaciones estéticas en la industria del entretenimiento, comparándola con otras figuras que también han recurrido de manera constante a procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para modificar su imagen.
Especialistas en han advertido sobre los riesgos de la queratopigmentación, procedimiento que Conde se realizó en los ojos. Entre las complicaciones posibles se encuentran infecciones, inflamación crónica, daño corneal y pérdida de visión en casos extremos.
La técnica, aunque legal en algunos países, no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni cuenta con aval de sociedades médicas internacionales de oftalmología, que desaconsejan su uso por motivos puramente estéticos.