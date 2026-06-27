Zambrano insiste en que reformas a la ENEE no buscan privatizar la empresa

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, reiteró que las reformas a la Ley del sector eléctrico tienen como objetivo fortalecer la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y negó que la iniciativa contemple la privatización de la estatal.

El titular del Legislativo afirmó que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ya incorpora las observaciones planteadas por los diputados durante el proceso de discusión, con el propósito de construir un dictamen que responda a las necesidades del sistema eléctrico nacional.

Zambrano sostuvo que las modificaciones buscan revertir la crisis financiera que enfrenta la ENEE y garantizar su sostenibilidad, al tiempo que rechazó los señalamientos de distintos sectores que advierten sobre una posible privatización de la empresa.

"Se trata de un rescate para la ENEE y no de una privatización. Hay discursos que buscan generar desinformación sobre el contenido real de las reformas", manifestó el presidente del Congreso.