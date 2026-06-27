Embajador designado de Honduras presenta copias de estilo ante el gobierno de Italia

Tegucigalpa, Honduras.-El nuevo embajador de Honduras ante la República de Italia, Mariano Jiménez Talavera, presentó sus copias de estilo ante la ministra plenipotenciaria Irene Castagnoli, subdirectora de la Oficina de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia (Farnesina). Con el procedimiento, Jiménez Talaver da inicio al proceso formal de su acreditación diplomática en el país europeo.

Durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron el interés de continuar fortaleciendo las relaciones entre Honduras e Italia, impulsando la cooperación, el comercio, la inversión y la colaboración en áreas como el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. El embajador Jiménez Talavera destacó el compromiso del gobierno de Honduras de brindar una atención cercana a la comunidad hondureña residente en Italia. Además de eso, ha dado a conocer que va a impulsar proyectos de cooperación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los hondureños.