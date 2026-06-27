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Embajador designado de Honduras presenta copias de estilo ante el gobierno de Italia

El nuevo embajador de Honduras ante pueblo y gobierno de Italia realiza el proceso para ser acreditado como diplomático en el país europeo

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 12:56
Embajador designado de Honduras presenta copias de estilo ante el gobierno de Italia

El embajador Mariano Jiménez Talavera presentó sus copias de estilo ante la ministra plenipotenciaria Irene Castagnoli, subdirectora de la Oficina de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El nuevo embajador de Honduras ante la República de Italia, Mariano Jiménez Talavera, presentó sus copias de estilo ante la ministra plenipotenciaria Irene Castagnoli, subdirectora de la Oficina de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia (Farnesina).

Con el procedimiento, Jiménez Talaver da inicio al proceso formal de su acreditación diplomática en el país europeo.

Nuevo embajador en Italia buscará proyectos para mejorar la seguridad alimentaria

Durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron el interés de continuar fortaleciendo las relaciones entre Honduras e Italia, impulsando la cooperación, el comercio, la inversión y la colaboración en áreas como el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

El embajador Jiménez Talavera destacó el compromiso del gobierno de Honduras de brindar una atención cercana a la comunidad hondureña residente en Italia.

Además de eso, ha dado a conocer que va a impulsar proyectos de cooperación que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los hondureños.

Juramentan a Mariano Jiménez Talavera como nuevo embajador de Honduras en Italia

También que va a impulsar el turismo en Italia y la exportación de productos hondureños como el café y el cacao.

Con el acto de presentación de las copias de estilo, Honduras reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y diálogo con la república italiana, en beneficio de ambos pueblos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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