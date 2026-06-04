Nuevo embajador en Italia buscará proyectos para mejorar la seguridad alimentaria

Tegucigalpa, Honduras. —El nuevo embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera, buscará recursos y proyectos que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria de los hondureños, ya que esas son las instrucciones que ha recibido del presidente de la República, Nasry Juan Asfura. El nuevo diplomático fue consultado por EL HERALDO sobre las expectativas que tiene al asumir el cargo después de que fue juramentado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, a lo que dijo: “Las instrucciones que yo tengo del señor presidente Nasry Asfura son buscar recursos, buscar proyectos que nos vengan a apoyar, no solo en el tema de clima, sino en el tema de seguridad alimentaria”.

“Estamos trabajando con la gente del Programa Mundial de Alimentos, con la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Secretaría de Agricultura y Ganadería para ver de qué manera se van estructurando programas que de forma continua vengan a mejorar no solo la producción, sino que la tecnología y el valor agregado de las cosas que producimos”, aseguró el diplomático. En cuanto a la parte alimentaria, el también exministro de la SAG, considera que se urge de apoyo interno y externo y eso es parte del reto que tiene como embajador, “y creo que lo vamos a lograr de la mano de Dios, para el bien del país”. Jiménez Talavera se trasladará en el transcurso de este mes a Italia para iniciar sus funciones en el país europeo, donde va a potenciar las relaciones diplomáticas y comerciales.