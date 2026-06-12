Colegio de Ingenieros se desmarca de denuncias de adjudicación de contratos

La nota enviada por el Colegio de Ingenieros dice: Derecho de réplica y aclaración pública ante publicación sobre licitación de la red vial.

Se ha denunciado que funcionarios de la SIT, altos asesores y algunos miembros del Colegio de Ingenieros participan en la designación de las empresas constructoras en la que ha prevalecido el favoritismo y otros intereses.

El gremio profesional mandó una aclaración a EL HERALDO, medio que publicó una denuncia sobre supuestos intereses y favoritismo en la adjudicación de lotes para el mantenimiento vial.

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras se desmarcó de las denuncias de favoritismo e intereses en la licitación de la red vial no pavimentada, proceso que está siendo llevado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Estimados señores: A través de la presente, el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras se dirige a ustedes con el propósito de ejercer nuestro legítimo derecho de réplica y aclaración en relación con la nota periodística titulada “Cuestionan favoritismo e intereses en licitación de red vial no pavimentada”, en la cual se vierten aseveraciones que vinculan de manera infundada a las altas autoridades de nuestra institución con supuestas irregularidades y un presunto direccionamiento en la asignación de obras.

Rechazamos de manera categórica cualquier afirmación que sugiera la participación de los miembros de nuestra Junta Directiva en actos de favoritismo, tráfico de influencias o injerencias en los procesos de licitación pública gestionados por las dependencias del Estado. El CICH es una institución eminentemente técnica, gremial y apolítica, cuyo mandato histórico es velar por el ejercicio ético de la profesión y asegurar que el desarrollo de la infraestructura nacional se ejecute bajo los más estrictos estándares de transparencia e idoneidad.

Las menciones carentes de sustento probatorio no solo atentan contra la honorabilidad de las autoridades que representan a este Colegio, sino que también laceran la credibilidad de nuestro equipo y de todo el gremio a nivel nacional.

Reafirmamos nuestros apego irrestricto a la legislación hondureña y promovemos invariablemente que todo proceso de adjudicación garantice la libre competencia, la igualdad de condiciones y el rigor técnico.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de manera formal que se publique la presente aclaración con el mismo despliegue y relevancia otorgado a la nota original. Es imperativo detener la desinformación hacia la opinión pública y salvaguardar el buen nombre de nuestra institución.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, suscribimos de ustedes.