Tomó el carro de su vecino: detalles de mujer que chocó 13 carros y terminó en el Mario Mendoza

Una mujer de 53 años tomó el carro de un vecino sin su consentimiento y chocó 13 vehículos estacionados en el sector de Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, el reciente jueves 11 de junio. ¿Qué revelaron las autoridades de este caso? A continuación los detalles.
El subcomisario Marvin Hernández, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de la Policía Nacional, detalló que la mujer -cuya identidad no fue revelada- se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando tomó el vehículo del vecino.
"El vecino iba a salir y lo tenía con la llave, y ella le tomó el vehículo", explicó Hernández, quien dejó entrever que esa condición habría desencadenado el "comportamiento agresivo" de la fémina al volante.
El subcomisario agregó que la tras la alerta del caso, agentes de la Policía se desplazaron al lugar para detener a la mujer de 53 años. Sin embargo, poco después, llegaron los hijos y el exesposo de la detenida, quienes con constancias en mano acreditaron que tiene un diagnóstico psicológico. "La familia presentó constancias de que ella tiene problemas psicológicos", dijo Hernández.
Ante la situación y la petición de la familia, las autoridades policiales trasladaron a la mujer hacia el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de la capital.
El reporte policial de las autoridades también indica que la fémina no contaba con licencia de conducir al momento del incidente. "La mujer no tiene licencia, está vencida desde 2023", remarcó el subcomisario.
De los 13 vehículos afectados, las autoridades levantaron parte oficial de 11, ya que los dos propietarios restantes indicaron que no harían uso del documento y que repararán los daños por su cuenta. Hernández confirmó que todos los carros cuentan con un seguro, por lo que las aseguradoras deberán responder por los daños de las 11 unidades.
Las autoridades mencionaron que a pesar del caos que generó el incidente, no se reportaron personas humanas. "Gracias a Dios, en esta colonia donde ocurrió este accidente no hay personas fallecidas o lesionadas", remarcó Hernández.
La mujer que ocasionó el siniestro actualmente está internada en el Mario Mendoza, así lo confirmó el subcomisario Hernández.
Mientras la mujer permanece en el centro asistencial antes mencionado, las autoridades continúan investigando el complejo caso. "Es complicada la situación con ella", agregó el agente policial.
El caso ha generado asombro y diversas reacciones en redes sociales, ya que el video fue compartido en las diversas plataformas.
En algunos de los cometarios en redes, usuarios destacaron la tranquilidad con la que la mayoría de afectados abordaron la situación previo a la intervención de las autoridades, pues no se registraron riñas u otros incidentes producto de los múltiples choques.