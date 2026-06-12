Tomó el carro de su vecino: detalles de mujer que chocó 13 carros y terminó en el Mario Mendoza

El subcomisario agregó que la tras la alerta del caso, agentes de la Policía se desplazaron al lugar para detener a la mujer de 53 años. Sin embargo, poco después, llegaron los hijos y el exesposo de la detenida, quienes con constancias en mano acreditaron que tiene un diagnóstico psicológico. "La familia presentó constancias de que ella tiene problemas psicológicos", dijo Hernández.