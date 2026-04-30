¿Qué vías estarán completamente cerrada por la marcha del Día del Trabajador en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunciaron un amplio cierre de calles en la capital como parte del dispositivo de seguridad y ordenamiento vehicular por las movilizaciones del Día Internacional del Trabajador.

El principal tramo afectado será la vía que conecta la entrada a la colonia El Pedregal con el Parque Central de Tegucigalpa, recorrido donde se desarrollarán las actividades conmemorativas, por lo que permanecerá completamente inhabilitado para el tránsito vehicular.

La ruta de los trabajadores tomará por el puente La Isla hasta el Museo de las Memorias (Antigua Casa Presidencial) y las calles adyacentes del Obelisco, la Calle Real hasta el Palo de Hule.

Como parte del plan operativo, la DNVT instalará 58 puntos de control en calles cercanas a esta ruta, con el objetivo de regular la circulación, evitar incidentes y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones que participan en las jornadas.

Los operativos estarán a carga de agentes de tránsito, quienes además de supervisar el flujo vehicular, brindarán orientación a la población sobre rutas alternas y desvíos habilitados durante el desarrollo de las movilizaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para tomar previsiones, evitar circular por la zona intervenida y observar las indicaciones de los agentes para reducir congestionamientos y retrasos en la capital.