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Trasladan a 35 reos de alta peligrosidad para frenar extorsiones desde cárceles

Las autoridades movieron a los privados de libertad tras identificarlos como operadores clave de redes criminales

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 09:28
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Un grupo de 35 privados de libertad considerados de alta peligrosidad fue trasladado a centros penales de máxima seguridad, en un intento por frenar las extorsiones que se siguen coordinando desde las cárceles.

 Foto: Cortesía
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El movimiento se realizó luego de investigaciones que señalan a estos reos como piezas clave dentro de estructuras criminales activas en varias ciudades del país.

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De acuerdo con los hallazgos, los internos no solo estarían vinculados al cobro de extorsiones, sino también a la planificación de ataques y otras acciones delictivas fuera de prisión.

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Las pesquisas fueron desarrolladas por equipos del Instituto Nacional Penitenciario y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, que identificaron a los reclusos como operadores con capacidad de mando dentro de sus estructuras.

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El traslado apunta a cortar la comunicación que mantienen con el exterior, una práctica que ha sido señalada de forma reiterada como uno de los principales problemas del sistema penitenciario.

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En varios casos, las extorsiones se siguen ejecutando desde las cárceles mediante llamadas telefónicas, mensajes y enlaces con colaboradores fuera de los recintos.

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La medida también busca aislar a estos reos de otros privados de libertad, con el fin de reducir su influencia dentro de los centros penales.

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Aunque las autoridades no detallaron a qué cárceles fueron enviados, se indicó que ahora permanecen bajo regímenes más estrictos de control. El traslado ocurre en medio de constantes denuncias de transportistas, comerciantes y pequeños negocios que siguen siendo víctimas de cobros ilegales.

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Para muchos sectores, este tipo de acciones no es nuevo, pero el problema persiste debido a la facilidad con la que algunos internos logran mantener operaciones criminales desde prisión.

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Hasta ahora, no se ha informado si habrá más traslados similares ni qué otras medidas se implementarán para reducir este tipo de delitos.

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