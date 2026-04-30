Trasladan a 35 reos de alta peligrosidad para frenar extorsiones desde cárceles

Un grupo de 35 privados de libertad considerados de alta peligrosidad fue trasladado a centros penales de máxima seguridad, en un intento por frenar las extorsiones que se siguen coordinando desde las cárceles.
El movimiento se realizó luego de investigaciones que señalan a estos reos como piezas clave dentro de estructuras criminales activas en varias ciudades del país.
De acuerdo con los hallazgos, los internos no solo estarían vinculados al cobro de extorsiones, sino también a la planificación de ataques y otras acciones delictivas fuera de prisión.
Las pesquisas fueron desarrolladas por equipos del Instituto Nacional Penitenciario y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, que identificaron a los reclusos como operadores con capacidad de mando dentro de sus estructuras.
El traslado apunta a cortar la comunicación que mantienen con el exterior, una práctica que ha sido señalada de forma reiterada como uno de los principales problemas del sistema penitenciario.
En varios casos, las extorsiones se siguen ejecutando desde las cárceles mediante llamadas telefónicas, mensajes y enlaces con colaboradores fuera de los recintos.
La medida también busca aislar a estos reos de otros privados de libertad, con el fin de reducir su influencia dentro de los centros penales.
Aunque las autoridades no detallaron a qué cárceles fueron enviados, se indicó que ahora permanecen bajo regímenes más estrictos de control. El traslado ocurre en medio de constantes denuncias de transportistas, comerciantes y pequeños negocios que siguen siendo víctimas de cobros ilegales.
Para muchos sectores, este tipo de acciones no es nuevo, pero el problema persiste debido a la facilidad con la que algunos internos logran mantener operaciones criminales desde prisión.
Hasta ahora, no se ha informado si habrá más traslados similares ni qué otras medidas se implementarán para reducir este tipo de delitos.