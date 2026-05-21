Vigilan fronteras de Honduras por posible llegada de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el riesgo inminente de la reintroducción del sarampión en el país, mediante un caso importado que podría ingresar debido al aumento de contagios en la región centroamericana, las autoridades sanitarias hondureñas intensifican las acciones de vigilancia en sus fronteras terrestres. Honduras se mantiene libre de esta enfermedad desde 1997; y actualmente no se han confirmado casos en el territorio. Sin embargo, con el aumento de contagios en países de la región, especialmente en Guatemala que a la fecha reporta más de 6,000 contagios y 12 personas fallecidas, el país se encuentra en alerta, reforzando sus capacidades de respuesta.

“Nos estamos preparando como país para responder ante la eventual importación de un caso de sarampión. De presentarse, sería una reintroducción de la enfermedad”, dijo a EL HERALDO, Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), de la Secretaría de Salud (Sesal). Uno de los principales enfoques de las autoridades es el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, blindando los puntos de entrada al país, ya sean aéreos, terrestres o marítimos. García indicó que se esta capacitando al personal que labora en los puntos de entrada del territorio para identificar casos sospechosos, aplicar protocolos de aislamiento, realizar reportes oportunos y coordinar el traslado de pacientes, con el objetivo de contener cualquier posible contagio y evitar la propagación del virus. Además, se mantiene una estricta vigilancia en todo el sistema de salud para detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso, dijo. Como parte de la estrategia las autoridades preparan un plan de respuesta rápida, que incluye la elaboración de planes de contingencia a nivel intersectorial, integrando no solo al sistema de salud, sino también a otras instituciones del Estado. La estrategia contempla desde la atención clínica hasta el fortalecimiento del sistema de laboratorio para confirmar o descartar casos en el menor tiempo posible.

Para los hondureños que planean asistir a la Copa Mundial de Fútbol que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, las autoridades determinarán medidas para evitar que el virus pueda reingresar al país. “Nosotros estamos dando una recomendación de que todas las personas que vayan a salir del país a países donde tienen brotes activos, como a Guatemala, México, Estados Unidos, que se vacunen 14 días antes de su fecha de viaje para que puedan desarrollar la inmunidad contra la enfermedad. Esa es nuestra recomendación”, apuntó la jefa del PAI. En el marco de las acciones de preparación que ejecuta el país para responder ante la posible llegada de un brote de la enfermedad, las autoridades gubernamentales valorarán sí se toman otras medidas, como la obligatoriedad de la vacuna a los hondureños que desean viajar a países con brotes activos de la enfermedad, señaló García.

Casos en Guatemala

El sarampión registra un preocupante repunte en Guatemala, donde las autoridades sanitarias reportan en lo que va de 2026 un total de 6,209 casos confirmados mediante pruebas de laboratorio; sin embargo, hay cerca de 8,000 casos probables (7,752 casos), es decir, que fueron identificados por definición clínica o nexo epidemiológico, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Además el país reporta que 12 personas han perdido la vida por sarampión; siendo los menores de edad y las personas sin vacunar los más vulnerables. El brote de casos en Guatemala aumenta la probabilidad de la llegada de esta enfermedad al territorio hondureño, ya que varios de los casos se registran en zonas cercanas a la frontera con Honduras. Son 230 casos que se reportan en los departamentos fronterizos de Izabal (109); Zacapa (20) y Chiquimila (101), lo que representa el 3.7% del total de contagios en el país.

El incremento de casos en el país vecino, especialmente en regiones cercanas, coloca a los puntos fronterizos como áreas de alta vigilancia, por lo que las autoridades sanitarias de Honduras han intensificado controles en entradas terrestres, aéreas y marítimas.

Sin embargo, preocupa la existencia de pasos irregulares o “puntos ciegos”, donde el flujo de personas podría facilitar el ingreso del virus sin controles sanitarios.

El país guatemalteco es la segunda nación con más casos de esta enfermedad; en primer lugar se encuentra México que confirma a la fecha 10,817 casos. Ambas naciones acumulan juntos 17,026 casos, es decir, más del 83% del total regional (20,332). A la lista de países con más brotes activos se suma Estados Unidos que contabiliza 1,893 caso y Canadá con 1,018 contagios. Naciones como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Perú y Chile registran una pequeña proporción de contagios.

Vacunación

Una de las estrategias claves para evitar que la enfermedad se propague una vez y llegue al territorio hondureño es la vacunación, por lo que las autoridades hacen el llamado a la población a vacunarse y protegerse contra la enfermedad.