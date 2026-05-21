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Confirman dos fallecidos por gusano barrenador en Honduras

El país activó las alertas sanitarias tras detectarse el primer brote en animales en septiembre de 2024 y el primer caso humano en febrero de 2025

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 00:00
Confirman dos fallecidos por gusano barrenador en Honduras

Los departamentos más afectados con esta enfermedad son: Francisco Morazán, La Paz, Yoro y Cortés.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de gusano barrenador en humanos continúan incrementándose en el territorio, y a la fecha la Secretaría de Salud (Sesal) reporta 147 contagios.

La enfermedad, que es causada por los huevecillos que deja la mosca Cochliomyia hominivorax en las heridas abiertas de las personas y animales, ya deja dos humanos fallecidos; se trata de dos adultos mayores de 60 años residentes en el Distrito Central.

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Los departamentos más afectados con esta enfermedad son: Francisco Morazán, La Paz, Yoro y Cortés, siendo el municipio del Distrito Central el que concentra la mayor incidencia de casos, señalaron las autoridades.

De acuerdo a las autoridades de Salud, en lo que va del año se registran casi la mitad de los casos que se confirmaron durante el 2025, cuando se confirmaron 300 contagios a nivel nacional.

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Ante el aumento de casos, los expertos recomiendan a la población cubrir las heridas con gasas limpias, mantener puertas y ventanas protegidas con tela metálica y evitar la acumulación de basura cerca de las viviendas, ya que esta atrae a las moscas transmisor.

Las autoridades recuerdan que la mosca deposita sus huevos en heridas expuestas o en cavidades del cuerpo, como los oídos y las fosas nasales. Al convertirse en larvas destruyen el tejido de la piel, provocan infecciones graves que pueden derivar en sepsis.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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