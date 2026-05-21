Confirman dos fallecidos por gusano barrenador en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de gusano barrenador en humanos continúan incrementándose en el territorio, y a la fecha la Secretaría de Salud (Sesal) reporta 147 contagios.
La enfermedad, que es causada por los huevecillos que deja la mosca Cochliomyia hominivorax en las heridas abiertas de las personas y animales, ya deja dos humanos fallecidos; se trata de dos adultos mayores de 60 años residentes en el Distrito Central.
Los departamentos más afectados con esta enfermedad son: Francisco Morazán, La Paz, Yoro y Cortés, siendo el municipio del Distrito Central el que concentra la mayor incidencia de casos, señalaron las autoridades.
De acuerdo a las autoridades de Salud, en lo que va del año se registran casi la mitad de los casos que se confirmaron durante el 2025, cuando se confirmaron 300 contagios a nivel nacional.
Ante el aumento de casos, los expertos recomiendan a la población cubrir las heridas con gasas limpias, mantener puertas y ventanas protegidas con tela metálica y evitar la acumulación de basura cerca de las viviendas, ya que esta atrae a las moscas transmisor.
Las autoridades recuerdan que la mosca deposita sus huevos en heridas expuestas o en cavidades del cuerpo, como los oídos y las fosas nasales. Al convertirse en larvas destruyen el tejido de la piel, provocan infecciones graves que pueden derivar en sepsis.