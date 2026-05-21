Confirman dos fallecidos por gusano barrenador en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de gusano barrenador en humanos continúan incrementándose en el territorio, y a la fecha la Secretaría de Salud (Sesal) reporta 147 contagios. La enfermedad, que es causada por los huevecillos que deja la mosca Cochliomyia hominivorax en las heridas abiertas de las personas y animales, ya deja dos humanos fallecidos; se trata de dos adultos mayores de 60 años residentes en el Distrito Central.

Los departamentos más afectados con esta enfermedad son: Francisco Morazán, La Paz, Yoro y Cortés, siendo el municipio del Distrito Central el que concentra la mayor incidencia de casos, señalaron las autoridades. De acuerdo a las autoridades de Salud, en lo que va del año se registran casi la mitad de los casos que se confirmaron durante el 2025, cuando se confirmaron 300 contagios a nivel nacional.