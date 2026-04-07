Sin trabajo, sin futuro: crisis en camaroneras golpea a familias en el sur de Honduras

Los productores de camarón tienen fe en que el gobierno de Nasry Asfura reestablezca las relaciones diplomáticas con la República de Taiwán, pero al mismo tiempo han sido informados que el proceso no es sencillo por los convenios que dejó atados la exmandataria Xiomara Castro. No solo los grandes y pequeños empresarios de Valle y Choluteca depositan esperanza en un cambio, también los trabajadores, quienes ansían retomar sus empleos.