Honduras registra aumento sostenido de casos de dengue y acumula cerca de 1,900

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 184 nuevos casos de dengue se registraron en la última semana en el país, lo que confirma una tendencia al alza que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sesal), el acumulado alcanza los 1,896 contagios en lo que va del año; de estos, 1,872 corresponden a dengue con y sin signos de alarma, mientras que 24 han sido clasificados como dengue grave. El aumento sostenido de casos de esta enfermedad provocada por el zancudo transmisor Aedes Aegypti hizo que Honduras pasara de la zona de éxito a una zona de alarma.

Aunque el país aún se mantiene dentro del canal endémico, las autoridades advierten que el comportamiento actual podría cambiar este escenario en las próximas semanas. El serotipo tres del virus continúa siendo el predominante en el territorio nacional, esta variante es asociada a un mayor riesgo de complicaciones en los pacientes. Por lo que las autoridades sanitarias hacen el llamado a la población para prevenir que la enfermedad los ataque, en ese sentido recomiendan eliminar los criaderos de zancudo. Las regiones con mayor incidencia de casos son el Distrito Central, seguido de Choluteca, Choloma, Villanueva, San Pedro Sula, Colón, Yoro, Atlántida y Santa Bárbara. Es en esas zonas donde se concentran las acciones de control y prevención, indicaron las autoridades de la Sesal. Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, resaltó la importancia de reconocer los síntomas de la enfermedad, como son: fiebre, dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos, así como los signos de alarma, entre ellos dolor abdominal, vómitos y disminución en la frecuencia urinaria.