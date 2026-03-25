José Carlos Cardona e Isis Cuéllar continuarán en libertad bajo medidas cautelares

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la mañana de este miércoles, un juez del Poder Judicial resolvió dictar auto de formal procesamiento a los 12 imputados del caso conocido como "Chequesol". Entre ellos se encuentran la diputada Isis Cuéllar, del partido Libertad y Refundación (Libre), y el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.

En lugar de prisión preventiva, el juez impuso medidas cautelares, lo que revoca el arresto domiciliario previo al que estaban sometidos.

Esto significa que los señalados continuarán el proceso judicial en libertad, mientras avanzan las investigaciones y las etapas procesales.

La suspensión del cargo de Cuéllar como diputada se mantiene vigente hasta que se defina su situación legal.

Entre los imputados, además de Cardona y Cuéllar, figuran Luis Manuel Fernández García, José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez, Casandra Gáleas Arias, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga.