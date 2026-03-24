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Ellos son los diputados que integran la comisión especial contra Johel Zelaya

El fiscal Johel Zelaya compareció ante nueve diputados tras aprobarse el juicio político con más de 90 votos en el Legislativo

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 20:19
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La comisión especial que estudia el juicio político contra Johel Zelaya, el fiscal general, se estableció este martes en el Congreso Nacional.

Foto: cortesía Congreso Nacional
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Johel Zelaya asistió por primera vez después de haber sido suspendido de su puesto. El proceso se activó luego de que el Legislativo aprobara la noche del lunes la denuncia con 93 votos, decisión que abrió la etapa de investigación política. Mientras tanto, el fiscal adjunto Marcio Cabañas asumió la titularidad del Ministerio Público de forma interina.

 Foto: cortesía Congreso Nacional
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La audiencia inició alrededor de las 2:30 de la tarde, con Zelaya sentado frente a los nueve diputados que integran la comisión, todos pertenecientes a los partidos Nacional y Liberal. ¿Quiénes son los integrantes? Aquí los detalles:

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El presidente de la Comisión Especial de Juicio Político, el diputado de Partido Nacional Mario Pérez.

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Por el Partido LIberal, Jorge Cálix, es el vicepresidente de la comisión.

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También del por el Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas es el secretario.

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Los demás integrantes de la comisión esta conformada por: María José Sosa, diputada por el Partido Nacional.

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Por el Partido Liberal la diputada, Luz Ernestina Mejía.

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Así tambien del mismo partido el diputado, Alex Berríos.

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Francis Cabrera, también diputado por el Partido Liberal.

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El diputado nacionalista, Kilvertt Bertrand.

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Y finalizando la lista, Eder Mejía, diputado por el Partido Nacional.

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