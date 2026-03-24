Ellos son los diputados que integran la comisión especial contra Johel Zelaya

Johel Zelaya asistió por primera vez después de haber sido suspendido de su puesto. El proceso se activó luego de que el Legislativo aprobara la noche del lunes la denuncia con 93 votos, decisión que abrió la etapa de investigación política. Mientras tanto, el fiscal adjunto Marcio Cabañas asumió la titularidad del Ministerio Público de forma interina.