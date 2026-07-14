Casos de dengue aumentan 10% en la capital y ya superan los 1,200 contagios

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue continúan en aumento en el Distrito Central (DC). Hasta la semana epidemiológica 27, las autoridades sanitarias contabilizan 1,241 contagios acumulados. Esta cifra representa un incremento del 10% en comparación con el reporte de hace apenas unas semanas, cuando la cifra rondaba los 1,000 casos. El jefe de la Unidad de Vigilancia del Municipio del Distrito Central, Jacky Burgos, informó que, además del aumento en los contagios, también se registra un incremento en las hospitalizaciones por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con los registros oficiales, de los 1,241 casos confirmados en la capital, 134 pacientes han requerido ingreso hospitalario debido a complicaciones derivadas de la enfermedad. “La lucha contra el dengue no es responsabilidad exclusiva de las autoridades de Salud, de la alcaldía o de Copeco; también depende de cada ciudadano”, enfatizó Burgos. Además, la funcionaria explicó que la mayoría de los criaderos del mosquito se encuentran dentro de las viviendas, especialmente en recipientes que almacenan agua, situación que se agrava durante la temporada lluviosa.

Niños menores de 15 años son los más afectados

Las autoridades reiteraron que los menores de 15 años continúan siendo el grupo con mayor incidencia de dengue, por lo que hicieron un llamado a los padres de familia para reforzar las medidas de prevención dentro de los hogares. Entre las principales recomendaciones figuran eliminar recipientes que acumulen agua, lavar y cepillar pilas y barriles, mantener tapados los depósitos de almacenamiento y desechar objetos que puedan convertirse en criaderos del mosquito.