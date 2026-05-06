El calor extremo y la contaminación del aire disparan las enfermedades respiratorias

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a las altas temperaturas y la contaminación del aire que se registra en gran parte del país, médicos advierten sobre el incremento de enfermedades respiratorias en la población. Los expertos señalan que la mezcla de calor extremo y contaminación del aire está provocando un aumento en enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, neumonía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Ya se han reportado en los hospitales y establecimientos de salud complicaciones cardiovasculares como elevación de la presión arterial, así como casos de golpe de calor.

En el Hospital Escuela, las enfermedades respiratorias se han incrementado en un 40%, según dijo este miércoles el doctor Carlos Henríquez. El galeno indicó que ante esta situación las personas con enfermedades crónicas, menores de edad y adultos mayores son los más vulnerables ante la situación. En las últimas semanas el país ha experimentado temperaturas que van desde los 31 grados centígrados hasta los 39, incluso 40 grados en determinadas zonas del país, con sensación térmica de hasta 44 grados, especialmente en la zona sur. A eso se suma la contaminación del aire producto de las incendios forestales, quemas no controladas en distintas regiones del país, así como el incremento del parque vehicular, el cual aumenta la emisión de gases contaminantes al aire. "Tenemos una situación bastante peligrosa para los hondureños en general, ya que estamos en primer lugar bajo una fuerte temperatura porque los rayos del sol caen perpendicularmente en nuestro país y por otro lado tenemos la contaminación ambiental, lo que provoca un aumento en las enfermedades", dijo el epidemiólogo Kenneth Rodríguez.