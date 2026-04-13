Comisión de juicio político: "Si ellos no se presentan, vamos a seguir con pruebas y testigos"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional (CN), Tania Pinto, afirmó que el proceso contra funcionarios señalados por presuntas irregularidades electorales continuará, incluso si algunos de los citados no se presentan.
“Continúa el proceso, vamos a llamar a los testigos y evacuar medios de prueba documental porque lo que necesitamos es llegar al final de la verdad, determinar si hay o no responsabilidad política de parte de estos funcionarios que han sido denunciados”, expresó la legisladora.
Pinto indicó que la comisión seguirá con la revisión de pruebas para esclarecer los hechos relacionados con las elecciones primarias y generales de 2025.
“Si ellos no se van a presentar, entonces nosotros vamos a continuar con la evacuación de medios de prueba documental; existe mucha evidencia de lo que sucedió tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales”, agregó.
Cabe recordar que, este lunes 13 de abril fueron citados cuatro funcionarios vinculados a organismos electorales para comparecer ante la comisión investigadora.
Entre ellos figura Marlon Ochoa, consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien anunció previamente que no asistiría a la convocatoria.
También fueron citados Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como la magistrada suplente Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
La jornada de audiencias está programada en distintos horarios a lo largo del día en las instalaciones del Congreso Nacional.
De acuerdo con la información oficial, los funcionarios enfrentan señalamientos por presuntos delitos como traición a la patria, sedición y abuso de autoridad. La comisión evaluará los elementos recabados para determinar si existen méritos suficientes para avanzar con el proceso político.