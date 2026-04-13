Comisión de juicio político: "Si ellos no se presentan, vamos a seguir con pruebas y testigos"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional (CN), Tania Pinto, afirmó que el proceso contra funcionarios señalados por presuntas irregularidades electorales continuará, incluso si algunos de los citados no se presentan.

“Continúa el proceso, vamos a llamar a los testigos y evacuar medios de prueba documental porque lo que necesitamos es llegar al final de la verdad, determinar si hay o no responsabilidad política de parte de estos funcionarios que han sido denunciados”, expresó la legisladora.

Pinto indicó que la comisión seguirá con la revisión de pruebas para esclarecer los hechos relacionados con las elecciones primarias y generales de 2025.