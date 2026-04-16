El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Honduras al registrarse, entre el 2020 y marzo del 2026 (75 meses), alrededor de 2,906 casos, es decir, un aproximado de una víctima cada 19 horas, lo que devela un grave problema de salud mental que requiere de atención urgente en el país, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del CONADEH, urgió a las autoridades hondureñas, trabajar en la atención de la salud mental, que es un derecho humano que forma parte del derecho que tienen todas las personas a una salud integral. Muchos de los problemas de salud mental en el país están asociados con la falta de oportunidades, los altos niveles de violencia, así como de las condiciones de pobreza y de miseria que afectan a millones de hondureños. En general, nuestra sociedad está enfrentando situaciones de salud mental en un porcentaje muy alto, sin embargo, lamento que la Secretaría de Salud (SESAL) tiene un presupuesto muy bajo para su atención. Señaló que los hospitales psiquiátricos están sobrepoblados, a lo que sumó otra dificultad que se enfrenta y es que cuando una persona tiene el alta no se encuentran familias responsables que quieran recibirlos y se quedan asilados en el lugar, en muchas ocasiones. Es otra situación muy difícil que, como CONADEH, se está intentando resolver con la Corte Suprema de Justicia y otras instancias que atienden el tema, porque los privados de libertad, que son remitidos a los hospitales psiquiátricos, muchas veces quedan asilados porque los juzgados que los remitieron no conocieron a los familiares responsables y las personas no tienen donde ir. Indicó que Honduras no cuenta con instituciones que puedan recibir temporal o de manera permanente a una persona abandonada con trastornos mentales.