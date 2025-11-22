Demandan voto con equidad

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) llamó a las personas con discapacidad a ejercer el voto, ya que es una forma poderosa de hacer valer sus derechos como un paso hacia una sociedad más inclusiva, justa, libre y más humana.

“Nada de nosotros sin nosotros, también en las urnas” reza el lema de las personas con discapacidad que demandan del Consejo Nacional Electoral (CNE) implementar los mecanismos necesarios que les permitan ejercer el voto con equidad e igualdad de condiciones y sin ningún tipo de barreras.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del CONADEH, señaló que el sector de personas con discapacidad, en el país, continúa siendo relegado e invisibilizado en este proceso electoral, como ha sido en los procesos electorales anteriores.

Agregó que, a pesar de las innumerables recomendaciones emitidas por el CONADEH, en sus diferentes informes de los procesos electorales, los encargados de los entes electorales han hecho caso omiso para implementar los modelos de accesibilidad universal para personas con discapacidad, principalmente las que tienen que ver con la comunicación y los de accesibilidad física a los centros de votación.

Mencionó, como ejemplo, que las personas sordas y las personas ciegas, tienen serias dificultades para poder acceder a ejercer el sufragio por el tema de la comunicación.

Igual ocurre con las personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida, que tienen muchas dificultades para poder acceder al lugar donde está la Junta Receptora de Votos.

Ante ese escenario, la defensora de los derechos humanos declaró que el CONADEH realiza una campaña encaminada a motivar y promover que las personas con discapacidad salgan a votar y no permitir que otros decidan por ellos.