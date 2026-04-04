Consumidores denuncian escasez de GLP doméstico en Tegucigalpa y Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- En plena Semana Santa, consumidores han denunciado escasez de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso doméstico en su presentación de 25 libras.

Largas filas han tenido que hacer personas en Comayagua a la espera de comprar el producto que utilizan para la cocción de alimentos en sus hogares y negocios.

Mientras que en la capital se han colocado rótulos de "No hay gas LPG hasta 6 de abril 2026" en ciertos lugares que comercializan el refinado del petróleo.

Sin embargo, a través de las redes sociales algunos usuarios comentaron que encontraron venta normal de chimbos de gas GLP en otros establecimientos que distribuyen el refinado del petróleo.

EL HERALDO consultó a funcionarios de la Secretaría de Energía (Sen) sobre esta situación, pero respondieron que no tienen información y esperan que se emita alguna comunicación oficial en las próximas horas.

A 238.13 lempiras se adquiere el cilindro de gas doméstico en Tegucigalpa y Comayagüela, mientras que en San Pedro Sula se pagan 216.99 lempiras al aplicarse un subsidio por el gobierno que tiene vigencia hasta el próximo 30 de abril.