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Consumidores denuncian escasez de GLP doméstico en Tegucigalpa y Comayagua

En ambas ciudades ha habido un desabastecimiento del producto utilizado para la cocción de alimentos. La Sen no ha emitido un pronunciamiento oficial de la situación

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 12:32
Consumidores denuncian escasez de GLP doméstico en Tegucigalpa y Comayagua

A inicios de 2026 se aplicó un alza de 32.81 lempiras en la capital por cada cilindro de gas de 25 libras y que se revirtió al volver a congelar el costo vía subsidio.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En plena Semana Santa, consumidores han denunciado escasez de Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso doméstico en su presentación de 25 libras.

Largas filas han tenido que hacer personas en Comayagua a la espera de comprar el producto que utilizan para la cocción de alimentos en sus hogares y negocios.

Mientras que en la capital se han colocado rótulos de "No hay gas LPG hasta 6 de abril 2026" en ciertos lugares que comercializan el refinado del petróleo.

Sin embargo, a través de las redes sociales algunos usuarios comentaron que encontraron venta normal de chimbos de gas GLP en otros establecimientos que distribuyen el refinado del petróleo.

EL HERALDO consultó a funcionarios de la Secretaría de Energía (Sen) sobre esta situación, pero respondieron que no tienen información y esperan que se emita alguna comunicación oficial en las próximas horas.

A 238.13 lempiras se adquiere el cilindro de gas doméstico en Tegucigalpa y Comayagüela, mientras que en San Pedro Sula se pagan 216.99 lempiras al aplicarse un subsidio por el gobierno que tiene vigencia hasta el próximo 30 de abril.

En tres países de CA se paga más impuesto por cilindro de gas doméstico

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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