En L15.5 millones creció la planilla de empleados de la ENEE a marzo

Tegucigalpa, Honduras.- Cada nueva gestión que asume en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está consciente de la situación deficitaria e histórica crisis financiera que afronta la estatal.

Sin embargo, poco o nada hacen para revertir esta problemática en el considerado como agujero fiscal en las finanzas públicas.

La planilla de empleados permanentes del órgano autónomo de marzo de 2025 pasó de 2,168 a 2,373 trabajadores al mismo período de este año, reflejando un aumento interanual de 205 burócratas, constató EL HERALDO al analizar los reportes disponibles en el portal de transparencia de la estatal eléctrica.

El gasto también tuvo un crecimiento de 15.5 millones de lempiras debido a que al tercer mes de 2026 se erogó más de 125.9 millones de lempiras, mientras que los egresos para marzo del año pasado ascendieron los 110.4 millones de lempiras.

La planilla de empleados temporales también registró un alza de 1.6 millones de lempiras y se elevó de 72 a 116 trabajadores, es decir 44 personas adicionales.

Entre los funcionarios temporales se destaca un asesor que deviene 120,000 lempiras.

En redes sociales ha circulado un oficio GG ENEE-195-III-2026 firmado por el gerente interino, Eduardo Oviedo en el que se detallan cuatro nuevos ingresos al estatus temporal a la referida institución con un salario de L120,000 cada uno que contabilizan 480,000 lempiras.

A la fecha no se ha emitido un comunicado oficial desmintiendo esas contrataciones, donde se destaca el consultor en materia energética, Ángel Baide Valladares.