  1. Inicio
  2. · Economía

En L15.5 millones creció la planilla de empleados de la ENEE a marzo

Los salarios del personal permanente pasaron de L110.4 millones a L125.9 millones respecto al mismo período de 2025. Contrataciones de nuevos burócratas sumaron 205

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 17:13
En L15.5 millones creció la planilla de empleados de la ENEE a marzo

La empleomanía en la ENEE ha generado un impacto en el gasto corriente, pagándose L1,134.8 millones en sueldos al cierre de 2025.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Cada nueva gestión que asume en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está consciente de la situación deficitaria e histórica crisis financiera que afronta la estatal.

Sin embargo, poco o nada hacen para revertir esta problemática en el considerado como agujero fiscal en las finanzas públicas.

La planilla de empleados permanentes del órgano autónomo de marzo de 2025 pasó de 2,168 a 2,373 trabajadores al mismo período de este año, reflejando un aumento interanual de 205 burócratas, constató EL HERALDO al analizar los reportes disponibles en el portal de transparencia de la estatal eléctrica.

El gasto también tuvo un crecimiento de 15.5 millones de lempiras debido a que al tercer mes de 2026 se erogó más de 125.9 millones de lempiras, mientras que los egresos para marzo del año pasado ascendieron los 110.4 millones de lempiras.

La planilla de empleados temporales también registró un alza de 1.6 millones de lempiras y se elevó de 72 a 116 trabajadores, es decir 44 personas adicionales.

Entre los funcionarios temporales se destaca un asesor que deviene 120,000 lempiras.

En redes sociales ha circulado un oficio GG ENEE-195-III-2026 firmado por el gerente interino, Eduardo Oviedo en el que se detallan cuatro nuevos ingresos al estatus temporal a la referida institución con un salario de L120,000 cada uno que contabilizan 480,000 lempiras.

A la fecha no se ha emitido un comunicado oficial desmintiendo esas contrataciones, donde se destaca el consultor en materia energética, Ángel Baide Valladares.

Colombiano cobró L19 millones por asesorar fallido plan de pérdidas de ENEE

Muy elevados

“Son salarios muy elevados (refiriéndose al de los asesores) y la institución tiene un alto costo que se paga a personas ejecutivas que poco o nada hacen”, manifestó a EL HERALDO el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica(STENEE), Miguel Aguilar.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas (Sefin), la ENEE registró un déficit promedio de 0.71% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de 2016 a 2023.

Pérdidas de la ENEE subieron en 6,818.3 millones de lempiras de 2021 al 2025 y sumaron 35%

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias