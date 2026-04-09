Daniel Discua, viceministro de Trabajo: Aumento al salario mínimo "sería superior al 5%"

Tegucigalpa, Honduras.– La negociación del salario mínimo en el país muestra avances significativos y podría concretarse en los próximos días, informó el viceministro de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua, quien destacó la voluntad de consenso entre los sectores involucrados.

El funcionario explicó que, tras extensas jornadas de diálogo entre las centrales obreras y el sector empresarial, ya se han alcanzado acuerdos clave, entre ellos que el nuevo ajuste salarial tenga una vigencia de al menos dos años, lo que brindaría mayor estabilidad tanto a trabajadores como a empleadores.