Daniel Discua, viceministro de Trabajo: Aumento al salario mínimo "sería superior al 5%"

Tegucigalpa, Honduras.– La negociación del salario mínimo en el país muestra avances significativos y podría concretarse en los próximos días, informó el viceministro de la Secretaría de Trabajo, Daniel Discua, quien destacó la voluntad de consenso entre los sectores involucrados.
El funcionario explicó que, tras extensas jornadas de diálogo entre las centrales obreras y el sector empresarial, ya se han alcanzado acuerdos clave, entre ellos que el nuevo ajuste salarial tenga una vigencia de al menos dos años, lo que brindaría mayor estabilidad tanto a trabajadores como a empleadores.
Asimismo, detalló que también existe consenso en torno al pago de la retroactividad, aunque su aplicación variará según la capacidad de las empresas. Mientras "algunas podrán asumir el pago de forma automática, otras lo harán de manera prorrateada".
Discua indicó que las discusiones apuntan a un incremento superior al 5%, tomando como referencia que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 4.98%. No obstante, señaló que las posiciones de ambos sectores aún contemplan aspectos como la atracción de inversión y la competitividad regional frente a países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
El viceministro aseguró que las negociaciones permanecen en sesión abierta y que el acuerdo final podría alcanzarse en cualquier momento, a la espera de una nueva convocatoria por parte del ministro de Trabajo, lo que permitiría oficializar el ajuste salarial en medio de la expectativa nacional.