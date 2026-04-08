Remesas al Triángulo Norte de Centroamérica llegan a 7.183 millones, 7,6 % más que en 2025

San Salvador, El Salvador.-Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, totalizaron 7.183 millones de dólares entre enero y febrero de 2026, un 7,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos recopilados este miércoles.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 509 millones de dólares a los 6.674 millones de dólares registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y febrero pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 1.524,8 millones de dólares (21,2 %) fueron recibidos por El Salvador, 3.848,6 millones (53,6 %) por Guatemala y 1.809,9 millones (25,2 %) por Honduras.