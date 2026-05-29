  1. Inicio
  2. · Honduras

Naciones Unidas inicia acciones humanitarias para atender a más de 760,000 hondureños

La acciones serán implementadas en 33 municipios considerados de alta vulnerabilidad durante un período de seis meses, iniciando este lunes 1 de junio

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 15:05
Naciones Unidas inicia acciones humanitarias para atender a más de 760,000 hondureños

Las acciones se ejecutarán de forma simultánea durante seis meses en los 33 municipios y más de 1,500 comunidades priorizadas por presentar las condiciones más críticas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Naciones Unidas anunció el inicio de un plan de respuesta humanitaria para atender las necesidades de más de 760,000 personas en el país, gracias a una asignación de 63.2 millones de dólares (más de 1,600 millones de lempiras) del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC, por sus siglas en inglés).

La ayuda será ejecutada por siete agencias del sistema de Naciones Unidas —PMA, FAO, UNICEF, ACNUR, OIM, OPS y UNOPS— junto a las organizaciones CARE y GOAL, en coordinación con autoridades nacionales y bajo una estrategia multisectorial.

El plan forma parte de la Red Humanitaria de Honduras, liderada por Naciones Unidas y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), y responde a un diagnóstico que identifica a 1.4 millones de personas con necesidades humanitarias en el país, especialmente en 33 municipios considerados de alta vulnerabilidad.

500,000 hondureños más en riesgo de crisis alimentaria por cambio climático

Las acciones iniciarán este lunes 1 de junio y se ejecutarán de forma simultánea durante seis meses en los 33 municipios y más de 1,500 comunidades priorizadas por presentar las condiciones más críticas.

Según datos de la Red Humanitaria, estas comunidades enfrentan múltiples crisis, como impactos por fenómenos climáticos, violencia y migración, lo que ha limitado el acceso a servicios básicos como salud, agua potable y medios de vida.

La selección de beneficiarios se realizó mediante criterios técnicos y en coordinación con autoridades locales y líderes comunitarios, indicaron autoridades.

La respuesta contempla acciones en sectores clave como seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, protección y apoyo en albergues, orientadas a atender las necesidades más urgentes de las comunidades.

"Este financiamiento nos permite impulsar una respuesta humanitaria concreta en los territorios donde las necesidades son más urgentes", expresó Alejandro Álvarez, Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras.

Falta de lluvias pone en alerta a 75 municipios y amenaza cultivos en Honduras

Agregó que la iniciativa se trata de un esfuerzo coordinado que busca llegar de manera oportuna a quienes más lo necesitan.

El plan complementa los esfuerzos del Estado de Honduras y se articula con otras iniciativas en marcha, como la acción anticipatoria ante la sequía, financiada con cuatro millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), orientada a prevenir impactos antes de que ocurran.

Naciones Unidas recordó que la acción humanitaria en el país se rige por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, con el objetivo de salvar vidas y proteger la dignidad de las poblaciones más vulnerables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias