Naciones Unidas inicia acciones humanitarias para atender a más de 760,000 hondureños

Tegucigalpa, Honduras.- Naciones Unidas anunció el inicio de un plan de respuesta humanitaria para atender las necesidades de más de 760,000 personas en el país, gracias a una asignación de 63.2 millones de dólares (más de 1,600 millones de lempiras) del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe (RHPF LAC, por sus siglas en inglés). La ayuda será ejecutada por siete agencias del sistema de Naciones Unidas —PMA, FAO, UNICEF, ACNUR, OIM, OPS y UNOPS— junto a las organizaciones CARE y GOAL, en coordinación con autoridades nacionales y bajo una estrategia multisectorial. El plan forma parte de la Red Humanitaria de Honduras, liderada por Naciones Unidas y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), y responde a un diagnóstico que identifica a 1.4 millones de personas con necesidades humanitarias en el país, especialmente en 33 municipios considerados de alta vulnerabilidad.

Las acciones iniciarán este lunes 1 de junio y se ejecutarán de forma simultánea durante seis meses en los 33 municipios y más de 1,500 comunidades priorizadas por presentar las condiciones más críticas. Según datos de la Red Humanitaria, estas comunidades enfrentan múltiples crisis, como impactos por fenómenos climáticos, violencia y migración, lo que ha limitado el acceso a servicios básicos como salud, agua potable y medios de vida. La selección de beneficiarios se realizó mediante criterios técnicos y en coordinación con autoridades locales y líderes comunitarios, indicaron autoridades. La respuesta contempla acciones en sectores clave como seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, protección y apoyo en albergues, orientadas a atender las necesidades más urgentes de las comunidades. "Este financiamiento nos permite impulsar una respuesta humanitaria concreta en los territorios donde las necesidades son más urgentes", expresó Alejandro Álvarez, Coordinador Residente de Naciones Unidas en Honduras.