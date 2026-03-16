Choque entre bus y pick-up deja tres muertos y varios heridos en Tocoa, Colón

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, dos de las tres víctimas fueron identificadas como José Oliva, quien conducía el vehículo particular involucrado, y Giancarlos Chinchilla, ayudante de la unidad de transporte.

Tocoa, Colón.- Un fatal choque entre un bus "rapidito" y un vehículo tipo pick up dejó como saldo tres personas muertas y varias heridas en la carretera CA-13, en Tocoa , Colón.

La tercera víctima es una mujer, cuya identidad todavía no ha sido revelada por las autoridades; su cadáver quedó tendido en la orilla de la calle.

El impacto del accidente fue de tal magnitud que el conductor del autobús quedó atrapado entre los amasijos de hierro. Afortunadamente, solo resultó herido y fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras y trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial de la zona.

Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrió el siniestro, por lo que autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar de los hechos para las respectivas investigaciones. También para ayudar a despejar la zona, ya que el tránsito de vehículos se vio afectado por el accidente.

El número exacto de heridos es desconocido, pero los miembros de socorro les brindaron ayuda mientras eran trasladados a un centro asistencial cercano.