EE UU enviará agentes ICE a los Juegos de Milán en Italia

Esta delegación estadounidense ha sido invitada al evento porque los próximos Juegos de Verano serán en Los Ángeles en 2028.

El presidente de la región de Lombardía (norte), Attilio Fontana, anfitrión en los Juegos, ha afirmado que los agentes llegarán como seguridad de la delegación estadounidense, que estará encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , y por el secretario de Estado, Marco Rubio .

Roma, Italia.- La posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) de Estados Unidos en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán (norte), el próximo 6 de febrero, ha suscitado este lunes críticas en Italia.

"El ICE estará aquí solo para controlar al vicepresidente y a Rubio. Será únicamente una medida defensiva... pero estoy convencido de que no ocurrirá nada", ha declarado Fontana ante los medios.

La presencia de los miembros del cuerpo aduanero estadounidense ha suscitado preocupación en Italia en medio de sus redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mineápolis y el reciente el asesinato de Alex Pretti por disparos de sus agentes.

Algunos medios italianos habían planteado que los policías del ICE tendrían como misión proteger a los atletas estadounidenses.

"Estados Unidos tiene el derecho de acompañar a las fuerzas de policía italianas para garantizar la seguridad de sus atletas en las Olimpiadas pero que tengan que ser agentes del ICE es inaceptable y una elección política gravísima", denunció el diputado del opositor Movimiento 5 Estrellas, Sergio Costa.

Desde el Partido Demócrata (PD), la senadora Cristina Tajani ha denunciado que "la imagen que el ICE está dando en los últimos meses es lo más alejado del espíritu de inclusión y convivencia" olímpica.

La portavoz de Alianza Verde e Izquierdas, Luana Zanella, acusó al ICE de ser "un cuerpo armado" de "naturaleza violenta y brutal".

"Es increíble que nuestros agentes sean considerados insuficientes para garantizar la seguridad", reprochó.

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, aliada europea de Trump, no ha confirmado el despliegue de los agentes del ICE en los Juegos Olímpicos y su ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha defendido que "cada delegación decide proteger a sus miembros en el modo en que estime oportuno".

"No me consta (la presencia de ICE en Italia) pero Estados Unidos es un país aliado y con el que mantenemos relaciones importantes de colaboración en seguridad. Por lo tanto sabrán como seguir a su propia delegación", sostuvo Piantedosi ante los medios.

Italia acoge desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo. EFE