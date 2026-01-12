  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Mueren dos migrantes hondureños bajo custodia de ICE en menos de una semana

Luis Yánez y Luis Núñez murieron tras no recibir la asistencia médica necesaria cuando presentaron problemas cardíacos; familiares piden apoyo para cubrir gastos

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 09:22
Mueren dos migrantes hondureños bajo custodia de ICE en menos de una semana

ICE tiene un número récord de detenidos en custodia, unos 68.000, y el año pasado se registró la cifra más alta de muertes en custodia de ICE desde 2004, con un total de 32, según organizaciones de derechos humanos.

 Foto: Redes sociales

Nueva York, Estados Unidos.- Dos migrantes hondureños en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) murieron en menos de una semana este inicio de año, por complicaciones de salud, según informó la agencia federal.

Se trata de Luis Beltran Yánez Cruz, de 68 años, quien murió el 6 de enero en California, y Luis Gustavo Núñez Cáceres, de 42 años, el 5 de enero en Texas, ambos por de problemas de corazón.

Yánez Cruz, que había sido deportado previamente, intentó obtener varias veces, entre 1999 y 2012, sin éxito el estatus de protección temporal (TPS), y fue detenido en Newark, Nueva Jersey, en noviembre de 2025.

Hondureño muere de un infarto en Estados Unidos tras celebrar la Navidad

El hondureño estaba pendiente de deportación en Calexico, California, cuando, el 4 de enero, sufrió un dolor en el pecho y fue transportado a un hospital, en el que falleció tras ser operado, indica una nota de ICE.

Por otro lado, Núñez Cáceres, al que la agencia solo acusaba de entrar ilegalmente a EE UU, fue arrestado en noviembre de 2025 en Houston, Texas.

A finales de diciembre fue ingresado por un fallo cardíaco congestivo que se agravó y, tras varias emergencias, permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.

Migrante hondureño bajo custodia del ICE habría muerto por negligencia médica

A estos dos casos se suma un tercero y el más reciente de Parady La, un refugiado camboyano de 46 años que llegó al país a los 2 años y perdió su residencia permanente debido a su historial delictivo; murió el 9 de enero en un hospital de Filadelfia, tres días después de su arresto, tras sufrir síndrome de abstinencia de drogas, indica ICE.

Grupos activistas denunciaron "negligencia médica" al explicar que se informó al personal del Centro Federal de Detención de sus síntomas de abstinencia de fentanilo, donde fue hallado inconsciente y le administraron un medicamento para la sobredosis.

La iniciativa "Shut Down Detention Campaign", que aboga por el cierre de los centros de detención, señala que Parady llegó al hospital con muerte cerebral y que "ICE intenta deshumanizar"al hombre, cuya vida estuvo "marcada por la tragedia".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción/EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias