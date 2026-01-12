Mueren dos migrantes hondureños bajo custodia de ICE en menos de una semana

Nueva York, Estados Unidos.- Dos migrantes hondureños en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) murieron en menos de una semana este inicio de año, por complicaciones de salud, según informó la agencia federal. Se trata de Luis Beltran Yánez Cruz, de 68 años, quien murió el 6 de enero en California, y Luis Gustavo Núñez Cáceres, de 42 años, el 5 de enero en Texas, ambos por de problemas de corazón. Yánez Cruz, que había sido deportado previamente, intentó obtener varias veces, entre 1999 y 2012, sin éxito el estatus de protección temporal (TPS), y fue detenido en Newark, Nueva Jersey, en noviembre de 2025.

El hondureño estaba pendiente de deportación en Calexico, California, cuando, el 4 de enero, sufrió un dolor en el pecho y fue transportado a un hospital, en el que falleció tras ser operado, indica una nota de ICE. Por otro lado, Núñez Cáceres, al que la agencia solo acusaba de entrar ilegalmente a EE UU, fue arrestado en noviembre de 2025 en Houston, Texas. A finales de diciembre fue ingresado por un fallo cardíaco congestivo que se agravó y, tras varias emergencias, permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.