Mundial y Juegos Olímpicos de Invierno: Qué trae el calendario 2026 para los amantes del deporte

El calendario del 2026 se presenta como un “buffet libre” para quienes disfrutan del deporte, ya que tiene un menú variado que combina deportes tradicionales con otros más innovadores y un Mundial que por primera vez en la historia tendrá 48 selecciones participantes. Sea disfrutar del patinaje sobre hielo a través del televisor o incluso hacer apuestas deportivas para predecir al campeón mundial de fútbol, durante el 2026 los aficionados encontrarán más de una excusa para el disfrute.

Alpes, nieve y deporte olímpico

Italia volverá a ser el centro del olimpismo invernal entre el 6 y el 22 de febrero de 2026, cuando Milán y Cortina d'Ampezzo reciban la llama olímpica en unos JJ. OO. que combinarán sedes urbanas con escenarios al aire libre en los Alpes Dolomitas. En la capital lombarda se disputarán las pruebas de pista cubierta, como por ejemplo el patinaje artístico, el patinaje de velocidad y el hockey sobre hielo, mientras que en Cortina d'Ampezzo, sede histórica de los Juegos de 1956, se celebrarán el esquí alpino femenino, el curling y los deportes de trineo (bobsleigh, skeleton y luge). En Val di Fiemme disfrutarán del esquí de fondo, salto de esquí y combinada nórdica, mientras que Bormio se prepara para acoger el esquí alpino masculino y el debut del esquí de montaña, una de las grandes novedades del programa olímpico. Por su parte, Livigno albergará las pruebas de snowboard y esquí acrobático, disciplinas que cada vez ganan más público joven.

Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Como continuación directa, los Juegos Paralímpicos de Invierno se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo en Milán y Cortina. Se esperan alrededor de 600 atletas de todo el mundo, que competirán en seis disciplinas y en 79 pruebas con medallas. La Arena de Verona será el escenario de la ceremonia de apertura, marcando un cierre simbólico para un invierno deportivo inolvidable en Italia.

El evento más importante del fútbol

Unos meses después de que se apaguen los fuegos artificiales en los Alpes, se encenderá el evento más importante del deporte, la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cita es del 11 de junio al 19 de julio en una sede triple inédita, con Canadá, Estados Unidos y México como anfitriones. Honduras todavía desconoce su destino, ya que debe atravesar las eliminatorias de la Concacaf para llegar al evento. En octubre enfrentará a Costa Rica y Haití, mientras que en noviembre visitará a Nicaragua y volverá a medirse con los ticos. Estos duelos definirán su permanencia en la pelea clasificatoria por un lugar en el Mundial. Este año, será la primera edición con 48 selecciones participantes, un salto histórico respecto al formato de 32 equipos vigente desde 1998, una decisión de FIFA que fue cuestionada por clubes y futbolistas. El esquema contempla 12 grupos de cuatro equipos, de los que clasificarán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Por eso, se inauguran unos inéditos dieciseisavos de final, lo que implica que el campeón deberá disputar ocho partidos en lugar de siete.

Otros eventos que llenarán titulares y convocarán a la afición

El 2026 no se reducirá a la nieve olímpica ni al fútbol en Norteamérica. El segundo semestre y la primavera también traerán citas para atornillarse frente al televisor y disfrutar del deporte de élite.

Juegos de la Commonwealth en Glasgow

Del 23 de julio al 2 de agosto de 2026, Escocia se vestirá de fiesta para recibir la XXIII edición de los Juegos de la Commonwealth. Glasgow asumió el compromiso después de la renuncia de Victoria, Australia, por motivos económicos. Aunque el programa será más acotado, con 10 deportes y 6 para-deportes en cuatro sedes, esta edición se caracterizará por un récord de inclusión paralímpica, con 47 eventos con medallas. Además, el velódromo Sir Chris Hoy será el epicentro de un calendario histórico de ciclismo en pista con 26 pruebas, incluyendo para-ciclismo. El baloncesto 3x3 también tendrá un papel prominente, con más equipos tanto en la categoría convencional como en la de silla de ruedas.

Clásico Mundial de Béisbol