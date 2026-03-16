Hombre mató a su expareja porque no quiso regresar con él y luego se quitó la vida en RD

Una mujer identificada como Wanda Rosa, de 28 años de edad, perdió la vida a manos de su expareja en el distrito municipal de Comedero Arriba, en Fantino, República Dominicana, el pasado domingo 15 de marzo, causando conmoción dentro y fuera del país. ¿Por qué la mató? A continuación los detalles.
Según el reporte de las autoridades, el agresor identificado como Manauri Castillo, reconocido en la zona como Manuari "el carnicero", ingresó a la vivienda de la víctima y le disparó hasta quitarle la vida.
Pero eso no fue todo, tras haber ultimado a su expareja, el hombre tomó la decisión de quitarse la vida con la misma arma que mató a Wanda Rosa. Ambos cuerpos quedaron tendidos al interior de la vivienda.
La hipótesis principal es que la mujer no quiso retomar la relación con el agresor, lo que detonó la tragedia.
El padre de la joven, un hombre conocido cariñosamente en la comunidad como Neno, rompió el silencio tras la tragedia, señalando que al menos está conforme porque el agresor también murió, no solo su hija. "Estoy más conforme, porque están los dos muertos, ¿sabe? Porque si nada más hubiera estado ella, no se sabía a dónde habría llegado esto", manifestó.
Según el relato de los familiares, la pareja se encontraba separada desde hacía un tiempo, pero los conflictos internos persistían, lo que aparentemente detonó la llegada violenta de Castillo en el hogar de la fémina.
Neno explicó que su hija estaba descansando al momento del ataque y aún no comprende cómo el agresor logró ingresar a la propiedad durante las primeras horas de la mañana.
"Ella estaba acostada y él, no sé cómo se metió a la casa. Él no vivía aquí. La mató a ella y se mató él también", detalló el progenitor.
Wanda Rosa era descrita por sus vecinos como una mujer de espíritu emprendedor; administraba una banca de apuestas y gestionaba otros negocios locales.
La tragedia deja en la orfandad a una pequeña niña, fruto de la relación que alguna vez compartieron.
Las autoridades policiales y el Ministerio Público se presentaron en la vivienda para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar las evidencias necesarias que permitan cerrar el expediente de este doble deceso.
Mientras tanto, la familia y amigos de Rosa se encuentran devastados por su muerte. La comunidad de Fantino se encuentra impactada por el hecho violento, lamentando que una disputa personal terminara de forma tan drástica.