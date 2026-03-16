Hombre mató a su expareja porque no quiso regresar con él y luego se quitó la vida en RD

El padre de la joven, un hombre conocido cariñosamente en la comunidad como Neno, rompió el silencio tras la tragedia, señalando que al menos está conforme porque el agresor también murió, no solo su hija. "Estoy más conforme, porque están los dos muertos, ¿sabe? Porque si nada más hubiera estado ella, no se sabía a dónde habría llegado esto", manifestó.