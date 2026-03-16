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Futbolista hondureño sorprende a linda influencer: Se la llevó para Europa y el regalo que le dio

Meylin Cárdenas es el nombre de la bella chica hondureña que es sensación en las redes sociales

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 10:24
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Reconocido jugador hondureño sorprendió a influencer catracha. Se la llevó para Europa y el regalo que le dio.

Fotos: Cortesía.
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Mediante sus redes sociales, chica hondureña ha presumido un lindo gesto de reconocido goleador hondureño.
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Meylin Cárdenas es el nombre de la bella chica hondureña que es sensación en las redes sociales al presumir noviazgo con legionario catracho.
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Se trata de Alenis Vargas, atacante nacido el 4 de diciembre de 2003, que ha jugado profesionalmente en equipos fuera de Honduras y ha sido convocado varias veces a la Selección Nacional.
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Recientemente se ha hablado bastante de su vida personal porque mantiene una relación amorosa con Meylin Cárdenas, una creadora de contenido e influencer hondureña conocida en redes sociales (especialmente TikTok e Instagram).
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Alenis y Meylin Cárdenas han demostrado que comparten una linda relación amorosa.

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Lo anterior, los ha llevado a construir recuerdos inolvidables, no solo en su entorno cotidiano, sino explorando el mundo y sus maravillas.
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Con el paso del tiempo, y tras planear en silencio, Alenis decidió sorprender a Meylin con un gesto: organizar un viaje a Europa.
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Alenis decidió tener en Turquía, país donde milita, a su bella novia.
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Además, la sorprendió con un ramo de flores en una de sus salidas a paseas por las calles del país europeo.

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Meylin presumió el lindo ramo de rosas que le regaló el futbolista catracho.

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Pero la sorpresa no se limitó a las flores. Alenis, se aseguró de que cada instante de su viaje fuera una experiencia inolvidable. Este es uno de los lugares que han visitado.

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Alenis Vargas y Meylin Cárdenas continúan construyendo recuerdos juntos, y momentos como este, llenos de cariño y romanticismo, son la prueba de que la linda historia de amor que tienen.
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Alenis fichó en este 2026 por el Manisa FK en la segunda división de Turquía.
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El atacante catracho ha estado viviendo una experiencia desafiante y emocionante en Europa desde que llegó al club para continuar su desarrollo como delantero y extremo
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A pesar de la exigencia constante que implica competir en una liga profesional, Alenis siempre ha encontrado momentos para demostrar su cariño de una forma sincera y especial
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