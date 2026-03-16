Futbolista hondureño sorprende a linda influencer: Se la llevó para Europa y el regalo que le dio

Reconocido jugador hondureño sorprendió a influencer catracha. Se la llevó para Europa y el regalo que le dio.
Mediante sus redes sociales, chica hondureña ha presumido un lindo gesto de reconocido goleador hondureño.
Meylin Cárdenas es el nombre de la bella chica hondureña que es sensación en las redes sociales al presumir noviazgo con legionario catracho.
Se trata de Alenis Vargas, atacante nacido el 4 de diciembre de 2003, que ha jugado profesionalmente en equipos fuera de Honduras y ha sido convocado varias veces a la Selección Nacional.
Recientemente se ha hablado bastante de su vida personal porque mantiene una relación amorosa con Meylin Cárdenas, una creadora de contenido e influencer hondureña conocida en redes sociales (especialmente TikTok e Instagram).
Alenis y Meylin Cárdenas han demostrado que comparten una linda relación amorosa.
Lo anterior, los ha llevado a construir recuerdos inolvidables, no solo en su entorno cotidiano, sino explorando el mundo y sus maravillas.
Con el paso del tiempo, y tras planear en silencio, Alenis decidió sorprender a Meylin con un gesto: organizar un viaje a Europa.
Alenis decidió tener en Turquía, país donde milita, a su bella novia.
Además, la sorprendió con un ramo de flores en una de sus salidas a paseas por las calles del país europeo.
Meylin presumió el lindo ramo de rosas que le regaló el futbolista catracho.
Pero la sorpresa no se limitó a las flores. Alenis, se aseguró de que cada instante de su viaje fuera una experiencia inolvidable. Este es uno de los lugares que han visitado.
Alenis Vargas y Meylin Cárdenas continúan construyendo recuerdos juntos, y momentos como este, llenos de cariño y romanticismo, son la prueba de que la linda historia de amor que tienen.
Alenis fichó en este 2026 por el Manisa FK en la segunda división de Turquía.
El atacante catracho ha estado viviendo una experiencia desafiante y emocionante en Europa desde que llegó al club para continuar su desarrollo como delantero y extremo
A pesar de la exigencia constante que implica competir en una liga profesional, Alenis siempre ha encontrado momentos para demostrar su cariño de una forma sincera y especial