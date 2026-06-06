Kenia OS y Peso Pluma confirman que su relación amorosa terminó

La relación entre los artistas Kenia OS y Peso Pluma llegó a su fin, así lo confirmó la misma cantante mexicana tras semanas de especulaciones. Aquí los detalles.
Fue a través de una historia de Instagram que la artista decidió poner fin a los rumores y confirmó que ella y el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ya no seguían juntos.
“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, señala el mensaje difundido por la artista en sus redes sociales.
En el comunicado, la ahora expareja explicó que durante su relación siempre procuraron mantener su privacidad e integridad como personas, y además agradecieron las muestras de cariño y el apoyo recibido.
“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, agrega el texto compartido por Kenia OS.
Tras la ruptura, los cantantes solicitaron respeto a su decisión y privacidad en esta nueva etapa que han decidido iniciar. El comunicado finaliza firmado por “Kenia & Hassan”.
La confirmación de la ruptura amorosa llega tras varios días de rumores en redes sociales y medios de comunicación mexicanos.
Ninguno de los dos artistas compartía contenido juntos en redes sociales, lo que alimentó las sospechas de separación. Finalmente, este 6 de junio se confirmó que la relación llegó a su fin. Peso Pluma también publicó el mismo comunicado una hora después de que ella lo hiciera.
La historia de amor entre Kenia OS y Peso Pluma se convirtió en una de las más mediáticas de la música mexicana en los últimos años.
Desde 2025, la pareja hizo pública su relación y desde entonces protagonizaron varias apariciones en diferentes eventos.