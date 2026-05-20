Ojalá Libre no venga de nuevo con su cantaleta “a sus cuarteles”

POTRERO. Hombre, qué feo ese incidente que se dio en la frontera, sin ninguna necesidad. A quién se le ocurre -solo a Bukele- que un militar uniformado -hombre o mujer- va a entrar a otro país como si fuera un potrero.

GUERRA. Peor a un país con quien se tuvo una guerra. Pareciera que el señor Bukele lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Ya había hecho lo mismo en tiempos de JOH, con las vacunas aquellas, alentado por el amable aquel. ¿Por qué nunca le hizo lo mismo a Xiomara?

LUCÍA. Se acuerdan quién decía “regresar militares a sus cuarteles” y, una vez en la burra, no hallaba qué hacer con ellos y hasta se lucía haciéndoles el saludo.

TOMMY. Bueno, pero como los refundidores tienen doble cara, doble moral, doble discurso, vea y no salgan otra vez con la misma cantaleta ahora que el Tommy ha anunciado el regreso de los militares a las calles a combatir la delincuencia. Ja...je...ji...jo...ju...

TRAICIÓN. Le exfiscal Nilia Ramos le pide a Pablo Emilio que también le caiga al Redondo por el delito de traición a la patria, al igual que a Xiomara, “para que los hechos no se repitan”. “Prohibido olvidar”.

TORO. Cada día más a oscuras y, hasta el sol de hoy, neles pasteles de un plan integral ni por parte del ministro de Energía ni del muchacho que nombraron en la ENEE, para agarrar al toro por los cuernos y arreglar ese desmadre.

CAJAS. Mejor alumbrarse con ocote o candil que instalar contadores prepago y que todo mundo pague lo que consume, con la excepción de la “people” que de verdad no puede pagar, “pior” partir la ENEE en tres empresas. ¡Uuuuyyyy! “Privatización” gritan Libre y sus cajas de resonancia.

BOLIVIA. ¿Ya vieron lo de Bolivia? Carreteras bloqueadas, ciudades tomadas, porque el tal Evo -el Mel Zelaya de allá- dele que dele manipulando a los pobres indígenas para volver al poder y, ahora, para rematar, maleado porque el nuevo presidente trajo de regreso a la DEA. Se metieron con su negocio de la coca.

CLAVO. Le reventó clavo a “Zapatero a tus zapatos”. Ya van a ver cuando le llegue el turno al mentado Pedrito y su mujer.

DNVT. Nada mal las medidas para poner en su sitio a los motociclistas, solo que la DNVT no ha podido hacerlos cumplir ni siquiera con los chalecos reflectivos, entre 6 y 6. ¿Entonces?

AMDC. Ni para remedio se ve a un agente de tránsito en ninguna parte. Juan Diego ya días debió pedir reformas a la Ley y que el Congreso le pase la policía de tránsito a la AMDC.