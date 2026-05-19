  1. Inicio
  2. · Deportes

El hondureño Dereck Moncada recibe gran noticia previo a su llegada al FC Lugano de Suiza

Lugano aseguró un boleto a competiciones europeas y ahora buscará meterse en la fase principal del torneo continental

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:15
El hondureño Dereck Moncada recibe gran noticia previo a su llegada al FC Lugano de Suiza

Moncada se suma a la larga lista de futbolistas hondureños que tendrán actividad en Europa.

 Foto: Cortesía.

Lugano, Suiza.- El hondureño Dereck Moncada dará un importante salto en su carrera profesional luego de convertirse en nuevo jugador del FC Lugano, equipo que disputará entre julio y agosto la fase clasificatoria de la UEFA Europa Conference League.

El club suizo viene de completar una destacada temporada en la Superliga de Suiza, donde terminó en la tercera posición con 67 puntos, quedando apenas tres unidades por debajo del campeón FC Thun y cinco del St. Gallen.

Fichajes Honduras: Se va otro de Olimpia, millonada por Palma y futuro de leyenda de Motagua

Gracias a ese rendimiento, el Lugano aseguró un boleto a competiciones europeas y ahora buscará meterse en la fase principal del torneo continental.

La llegada de Moncada representa una fuerte apuesta deportiva y económica para la institución europea, que pagó 3,5 millones de euros por el fichaje del futbolista hondureño al Necaxa mexicano.

El catracho llega respaldado por el gran nivel que mostró en el Inter Bogotá, club donde logró consolidarse como una de las jóvenes promesas más interesantes de la región gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Arsenal destrona a Liverpool y Manchester City y se corona campeón de la Premier League

Durante su etapa en el Inter Bogotá, Moncada destacó por sus actuaciones constantes, convirtiéndose en pieza importante del equipo y despertando el interés de varios clubes del extranjero. Su crecimiento futbolístico y madurez dentro del campo terminaron convenciendo al FC Lugano, que decidió invertir una millonaria cifra para asegurar sus servicios.

Con este movimiento, Dereck Moncada se suma a la lista de futbolistas hondureños que tendrán actividad en Europa, como Kervin Arriaga (Levante), Luis Palma (Lech Poznan), Alenis Vargas (Manisa FK ), Rigoberto Rivas (Kocaelispor) y Bryan Róchez (Leixoes).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias