El hondureño Dereck Moncada recibe gran noticia previo a su llegada al FC Lugano de Suiza

Lugano, Suiza.- El hondureño Dereck Moncada dará un importante salto en su carrera profesional luego de convertirse en nuevo jugador del FC Lugano, equipo que disputará entre julio y agosto la fase clasificatoria de la UEFA Europa Conference League. El club suizo viene de completar una destacada temporada en la Superliga de Suiza, donde terminó en la tercera posición con 67 puntos, quedando apenas tres unidades por debajo del campeón FC Thun y cinco del St. Gallen.

Gracias a ese rendimiento, el Lugano aseguró un boleto a competiciones europeas y ahora buscará meterse en la fase principal del torneo continental. La llegada de Moncada representa una fuerte apuesta deportiva y económica para la institución europea, que pagó 3,5 millones de euros por el fichaje del futbolista hondureño al Necaxa mexicano. El catracho llega respaldado por el gran nivel que mostró en el Inter Bogotá, club donde logró consolidarse como una de las jóvenes promesas más interesantes de la región gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.