Pablo Reyes salió a pescar y murió ahogado al intentar recuperar una red de pesca en EEUU

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Un hondureño de 30 años de edad perdió la vida en Falls Lake, en el condado de Wake County, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Pablo Reyes Perdomo. El hondureño perdió la vida alrededor de la 1:20 de la tarde, cuando se encontraba pescando junto a su hermano.
Según relató su hermano, Gustavo Reyes Perdomo, ambos utilizaban una red de pesca que quedó atrapada en el agua.
Tras el incidente, la víctima intentó recuperarla, pero cayó al agua al perder el equilibrio y no logró salir.
"Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados", expresó su hermano.
Tras recibir una llamada al 911, equipos de rescate acudieron al lugar, pero ya era demasiado tarde.
La búsqueda se extendió por aproximadamente tres horas debido a las condiciones del agua, hasta que finalmente el cuerpo fue localizado a unos 50 metros de la orilla, en una zona de poca profundidad.
Las autoridades indicaron que todo apunta a un accidente, siendo este el primer caso de ahogamiento registrado en Falls Lake en lo que va de 2026.
El hondureño había llegado a Estados Unidos hace tres años y se ganaba la vida en el sector de la construcción.
Su hermano Ramiro lo recordó con cariño: "Era un gran padre y esposo, siempre se llevaba bien con todos".
El fallecido deja una esposa y una hija pequeña en Honduras, quienes ahora enfrentan la dolorosa pérdida a la distancia.
La tragedia ocurrió el pasado 21 de marzo, auqnue, este domingo 29 de marzo organizarán una actividad para recaudar fondos desde las 10 de la mañana en el Eliza Pool Park, siempre en Carolina del Norte.