Pablo Reyes salió a pescar y murió ahogado al intentar recuperar una red de pesca en EEUU

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Un hondureño de 30 años de edad perdió la vida en Falls Lake, en el condado de Wake County, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos. La víctima fue identificada como Pablo Reyes Perdomo. El hondureño perdió la vida alrededor de la 1:20 de la tarde, cuando se encontraba pescando junto a su hermano.

Según relató su hermano, Gustavo Reyes Perdomo, ambos utilizaban una red de pesca que quedó atrapada en el agua. Tras el incidente, la víctima intentó recuperarla, pero cayó al agua al perder el equilibrio y no logró salir. "Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados", expresó su hermano. Tras recibir una llamada al 911, equipos de rescate acudieron al lugar, pero ya era demasiado tarde.