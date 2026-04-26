“Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un fraude inexistente": Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, realizó una publicación en su cuenta de X en la que respondió a señalamientos relacionados con el proceso electoral y defendió la labor del órgano electoral. En su mensaje, Hall escribió: “Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un fraude inexistente y de todos y todas... menos de él”. La funcionaria cuestionó que no se presenten pruebas sobre las acusaciones. “Pero nunca muestra las actas de JRV donde se supone estaban sus representantes. Nunca prueba que no perdió”, agregó. Hall también señaló: “Abundante en palabras, pero sin evidencias, lanza acusaciones falsas, intentando justificar su pérdida atacando, esta vez, a dos mujeres autoridades electorales”.

Asimismo, sugirió que en lugar de acusaciones se presenten responsabilidades. “Que mejor diga ¿dónde reubicar a los que sí planearon y ejecutaron delitos? entre ellos, los autores materiales e intelectuales de delitos cometidos en los escrutinios especiales, en contubernio con los ‘otros’ perdedores, para dejar actas en cero, entorpecer la revisión y sabotear la declaratoria para perpetuar en el poder al régimen de turno y hundir al país en una crisis catastrófica”, manifestó Hall. Finalmente, Hall afirmó que el CNE ya ha actuado en el proceso de investigación: “No se engañen: mientras unos han dedicado su tiempo a vociferar intentando justificar otra pérdida, en el CNE hemos remitido informes detallados de delitos a la autoridad correspondiente y pronto se hará llegar a otras instancias para la identificación de responsables y el complejo concurso de delitos que han cometido”. La presidenta del CNE realizó la publicación sin mencionar ningún nombre, sin embargo, su mensaje surge tras un posteo realizado por el excandidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal, instituto político al que también pertenece Hall.



Mensaje de Salvador Nasralla