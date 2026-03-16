Capturan a padrastro acusado de atacar con botella quebrada a su hijastra en Roatán

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional de Honduras, el hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría ingresado por una ventana a la habitación de la menor y la atacó con una botella de vidrio quebrada, provocándole múltiples heridas en el rostro, cuello y mandíbula.

Roatán, Islas de la Bahía.- Una menor resultó gravemente herida luego de ser atacada presuntamente por su padrastro con una botella de vidrio quebrada en el sector de Coxen Hole, en Roatán , departamento de Islas de la Bahía. El sospechoso fue capturado horas después por agentes policiales.

Gracias a la rápida alerta de los vecinos, la niña fue auxiliada y trasladada de emergencia al hospital público de Roatán , donde recibe atención médica.

Tras el hecho, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de la Unidad Departamental de Policía No. 11 (UDEP-11), realizaron trabajos de seguimiento y búsqueda que permitieron ubicar y capturar al principal sospechoso en el sector conocido como “Calle Ocho” de Coxen Hole.

El detenido es un hombre de 27 años, originario de Olanchito, Yoro, señalado como padrastro de la menor y supuesto responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que también tenía una orden de captura pendiente por el delito de parricidio emitida por un juzgado de Olanchito.

Durante el operativo también fue arrestado un segundo hombre de 32 años, originario de La Masica, a quien se le supone responsable del delito de encubrimiento, por presuntamente haber brindado refugio y ocultado al agresor tras el ataque.

Al momento de la detención, a los sospechosos se les decomisaron varias prendas de vestir -entre ellas una calzoneta roja, una camisa verde y una gorra negra marca Nike- que serán utilizadas como evidencia en el proceso judicial.