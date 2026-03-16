Gerson Cuadra Soto, alias "El Fantasma": “En ningún momento he declarado al FBI ni mencionado a JOH"

Tegucigalpa, Honduras.-Gerson Cuadra Soto, alias “El Fantasma”, habló desde Estados Unidos en el que negó haber confesado el asesinato de Said Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y rechazó las declaraciones en las que aseguró que agentes del FBI le informaron que el acusado había aceptado su responsabilidad en el crimen. Las declaraciones publicadas por HCH surgen luego de que Lobo Sosa afirmara públicamente que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) le indicaron que “El Fantasma” habría confesado el asesinato de su hijo y que además habría al expresidente Juan Orlando Hernández como la persona que habría ordenado el crimen.

Ante estas afirmaciones, Cuadra Soto decidió pronunciarse públicamente mediante un video, en el que negó haber brindado declaraciones al FBI en las que aceptara su culpabilidad o implicara a otras personas en el caso. “Me animo a hacer este video teniendo en cuenta que ya me hicieron famoso, aunque no de la manera que me hubiera gustado, siendo un gran predicador o un pastor, pero todo lo contrario, aunque mi corazón siempre ha estado cerca de Dios”, expresó.

El acusado aseguró que decidió pronunciarse para desmentir lo que calificó como acusaciones falsas. “Me estoy pronunciando en este video para desmentir las acusaciones que salió diciendo a los medios el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el cual dijo que desde Estados Unidos viajaron a él agentes del FBI para decirle que yo había declarado y aceptado culpabilidad sobre el asesinato de su hijo y que además de eso había declarado y mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández, diciendo que él me pagó dinero por hacer tal hecho y que también había hecho declaraciones sobre otras personas”. Cuadra Soto afirmó que esas versiones son completamente falsas y negó haber aceptado responsabilidad en el crimen. “Con toda seguridad les digo que eso es una gran y total mentira, en ningún momento he dado ninguna declaración ni aceptado culpabilidad sobre tal hecho”. Asimismo, rechazó haber mencionado al exmandatario Hernández o a cualquier otra persona. “En ningún momento he declarado ni mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández diciendo que él me haya pagado sobre tal hecho y en ningún momento he declarado ni mencionado a otras personas; todo eso es una gran mentira”.

En su mensaje, también cuestionó la versión atribuida a los agentes federales estadounidenses. “No creo que agentes del FBI, de una agencia tan importante, vayan a viajar a Honduras a decir mentiras de esa magnitud. Todo es una gran mentira, vuelvo y se lo repito, en ningún momento yo he dado declaraciones al FBI aceptando culpabilidad sobre tal hecho, en ningún momento he declarado ni mencionado al expresidente Juan Orlando Hernández y en ningún momento he declarado ni mencionado a otras personas”. Cuadra Soto también afirmó que desconoce por qué su nombre ha sido mencionado en lo que describió como un conflicto entre figuras políticas. “No sé en qué momento me he encontrado en medio de la guerra de estos dos grandes personajes, ¿quién soy yo para que me estén mencionando?”. “La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue el día que me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales lo estaban deteniendo; seguido a eso me leyeron los derechos, todo esto no duró más de tres minutos”, relató.