Dos hombres mueren tras violenta riña en La Ceiba

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional de Honduras, el hecho se habría originado en medio de una discusión mientras los involucrados ingerían bebidas alcohólicas.

La Ceiba, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida durante la madrugada del domingo tras una violenta riña registrada en el barrio El Higuerito , en La Ceiba, departamento de Atlántida.

Según las autoridades, una de las víctimas murió luego de recibir un fuerte golpe con una pesada roca que le impactó directamente en el rostro, provocándole la muerte de forma inmediata.

El segundo hombre fue atacado con un arma blanca y posteriormente su cuerpo fue lanzado desde un puente hacia las aguas de un estero cercano. Para recuperar el cadáver fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Honduras, que realizó labores de rescate en la zona.

Hasta el momento, personal de Medicina Forense de Honduras no ha logrado realizar la identificación legal de los fallecidos, debido a que ninguno portaba documentos personales.

No obstante, los vecinos indicaron que uno de ellos era un hombre conocido únicamente como Rafael, alias “Billetón”, quien trabajaba como jardinero en el sector, mientras que la segunda víctima era una persona en condición de indigencia.