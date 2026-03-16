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Dos hombres mueren tras violenta riña en La Ceiba

El ataque ocurrió durante la madrugada en el barrio El Higuerito, donde dos hombres perdieron la vida en medio de una riña que, según autoridades, ocurrió bajo los efectos del alcohol

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 06:39
Dos hombres mueren tras violenta riña en La Ceiba

German David Martínez Suazo, de 31 años y originario de Guanaja, fue detenido como principal sospechoso.

 Foto: Cortesía.

La Ceiba, Honduras.- Dos hombres perdieron la vida durante la madrugada del domingo tras una violenta riña registrada en el barrio El Higuerito, en La Ceiba, departamento de Atlántida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional de Honduras, el hecho se habría originado en medio de una discusión mientras los involucrados ingerían bebidas alcohólicas.

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Según las autoridades, una de las víctimas murió luego de recibir un fuerte golpe con una pesada roca que le impactó directamente en el rostro, provocándole la muerte de forma inmediata.

El segundo hombre fue atacado con un arma blanca y posteriormente su cuerpo fue lanzado desde un puente hacia las aguas de un estero cercano. Para recuperar el cadáver fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Honduras, que realizó labores de rescate en la zona.

Hasta el momento, personal de Medicina Forense de Honduras no ha logrado realizar la identificación legal de los fallecidos, debido a que ninguno portaba documentos personales.

No obstante, los vecinos indicaron que uno de ellos era un hombre conocido únicamente como Rafael, alias “Billetón”, quien trabajaba como jardinero en el sector, mientras que la segunda víctima era una persona en condición de indigencia.

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Por este hecho, agentes policiales capturaron a German David Martínez Suazo, de 31 años y originario de Guanaja, señalado como principal sospechoso del doble crimen. El detenido fue remitido a la fiscalía de turno para iniciar el proceso legal correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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