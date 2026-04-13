Así quedaron los alrededores del Estadio Nacional tras enfrentamiento en el clásico

Estas son las imágenes captadas por EL HERALDO en los alrededores del Estadio Nacional un día después del enfrentamiento entre las barras de Motagua y Olimpia.
Piedras de gran tamaño aún permanecen sobre la calle del barrio Morazán 24 horas después de que supuestos aficionados de ambos equipos protagonizaran un terrible enfrentamiento.
Así quedaron los vidrios de los vehículos que estaban estacionados en el lugar.
De acuerdo con la Policía Nacional, al menos 30 vehículos resultaron con daños por los incidentes en el clásico nacional.
En la zona aún permanecen los casquillos de bala que sembraron el terror en las afueras del coloso capitalino.
Nuestro compañero Carlos Castellanos, quien ayer estuvo dando cobertura al partido, constató de cerca cómo se encontraba la zona del altercado un día después.
Los supuestos aficionados lanzaron piedras de gran tamaño durante el violento enfrentamiento.
Los alrededores del Estadio Nacional parecen una zona de guerra. Casquillos de bala, piedras, rastros de sangre y daños materiales forman parte de una lamentable escena.
Fuertemente armados, agentes de la Policía Nacional mantienen el patrullaje de la zona.
Vehículos y propiedades privadas con fuertes daños son una clara muestra de cómo la violencia empañó lo que tenía que ser una fiesta futbolística.
En las afueras del portón por donde igresan los equipos aún permanecen fragmentos de piedras que fueron lanzados por los integrantes de las barras.
Los vecinos de la zona denunciaron los daños que sufrieron sus propiedades y pertenencias a raíz del altercado.
Uno de los videos más virales del caos en el Estadio Nacional muestra la batalla campal que se dio en esta calle del barrio Morazán.
Los vestigios de la "batalla" entre barras bravas aún permanecen sobre el pavimento.
Los vecinos del lugar vivieron momentos de zozobra cuando ambos grupos de aficionados se enfrentaron afuera del Estadio.
La Policía Nacional contabilizó al menos siete casquillos de bala en el lugar en donde suscitaron los incidentes, sin embargo, hubo más detonaciones de armas de fuego en ese momento.
Las personas que viven en las cercanías del Estadio Nacional y los propietarios de vehículos que resultaron daños esperan que este caso no quede en la impunidad.
Las enormes piedras lanzadas por los miembros de las barras son una muestra de los niveles de violencia que hubo en el coloso capitalino.