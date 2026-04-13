Trabajadores del estadio más caro del Mundial amenazan con huelga por redadas del ICE

Conozca los motivos que podrían provocar una huelga de más de 2,000 trabajadores en el SoFi Stadium.
El sindicato que representa a los 2,000 trabajadores que están en labores de remodelación del SoFi Stadium, amenaza con llevar a cabo una huelga ante la posible intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la cual podría afectar a los empleados extranjeros.
El sindicato ha pedido a la FIFA interceder ante el gobierno de Estados Unidos para evitar que el servicio migratorio lleve a cabo estas acciones.
Una de las situaciones que denuncia el sindicato "UNITE HERE Local 11" es la aparición de agentes del ICE en el estadio para realizar operativos de control encubiertos durante los eventos que se llevan a acabo en el recinto.
Durante el Mundial de Clubes del año pasado, el ICE realizó este tipo de operativos en los estadios donde se disputó el torneo y ahora se teme que procedan en contra de los empleados del SoFi Stadium.
De igual manera, la organización reclama a Gianni Infantino que parte de las ganancias que genere el Mundial 2026 en Inglewood, estimadas en unos 11 millones, se destine a la construcción de viviendas accesibles para la clase trabajadora.
A su vez, el sindicato pide a la FIFA que no se implemente inteligencia artificial o automatización de algunos servicios que reemplacen puestos laborales.
"Los trabajadores apenas llegan a fin de mes. La mayoría de nuestros miembros tienen dos empleos. Son la columna vertebral de la industria que hará prosperar a la FIFA. A pesar de nuestros intentos por dialogar con ellos, la FIFA básicamente ha ignorado nuestras demandas”, han mencionado los trabajadores de la sede mundialista.
“Creemos que estos juegos deberían ser algo que impulse el progreso de la clase trabajadora. En cambio, la gente viene, se va y los trabajadores quedan en peores condiciones que antes", agrega.
En las vísperas del Mundial 2026, varias organizaciones han advertido que una de las sedes que puede verse mayormente afectada por la presencia de agentes migratorios durante los partidos es California, la cual albergará 14 encuentros.
Advierten que la presencia de agentes del ICE podría suponer un riesgo para empleados de sectores como la hotelería y para los turistas que viajen al Mundial.
En el país norteamericano existe mucha preocupación ante la posibilidad de que el ICE lleve a cabo redadas en contra de migrantes indocumentados e incluso se han elevado peticiones ante la FIFA para que interceda y se eviten estos operativos.