Victoria vs Choloma EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

La Ceiba, Honduras.- ¡Buscan la permanencia! Victoria y Choloma se vuelven a ver las caras una vez más en su lucha por el no descenso y en este momento se están enfrentando en una nueva "final" para intentar mantenerse en la primera división de la Liga Nacional de Honduras.

RESULTADO ACTUALIZADO: VICTORIA 0-0 CHOLOMA

El Estadio Ceibeño es el escenario de esta noche en un duelo que promete muchas emociones en el penúltimo juego de la jornada 18 del Clausura 2026. La zona roja está más viva que nunca y solo un punto los separa del último lugar en la tabla acumulada.

El Victoria, de momento en puesto de descenso, busca levantar de nuevo la cabeza y reponerse luego de la dura derrota 2-1 ante el Olimpia en la pasada jornada en el Estadio Nacional. La Jaiba Brava no quiere dar su brazo a torcer e intentará frenar el momento del Choloma.

El equipo dirigido por "Chato" Padilla viene de lograr una enorme remontada ante el Real España (3-2) en el Rubén Deras, por lo que buscarán seguir con la misma línea en busca de la salvación e incluso meterse en los puestos para avanzar a las triangulares del Clausura 2026.

En la actual campaña, el Victoria está en el último lugar con 13 unidades, mientras que el Choloma es séptimo con 17. Del lado de la tabla acumulada, el cuadro de "La Tota" Medina se encuentra también en el fondo con 27 y se mantiene a 1 punto de los maquileros, a quienes le restan menos partidos en la recta final del torneo.

En la primera vuelta, el CD Choloma le ganó el pulso al Victoria. Los cholomeños se impusieron por 2-1 en casa, en el duelo correspondiente a la jornada 7 el pasado 21 de febrero.