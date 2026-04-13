Real España ya no usará el VAR en sus partidos: Se conoce el motivo de esta decisión

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España no la pasa bien en el epílogo de las vueltas regulares del Clausura 2026. El equipo de Jeaustin Campos sumó tres juegos sin conocer el triunfo tras empatar 1-1 frente a la UPNFM.
Tras la paridad en Choluteca, en conferencia de prensa Hugo Viegas, asistente técnico de la máquina, compareció ante la suspensión de Jeaustin y fue enfático en las molestias que siguen existiendo en el Real España respecto a las decisiones arbitrales.
Viegas confirmó en la rueda de prensa que el equipo sampedrano no usará más las dos tarjetas que el FVS/VAR les da a los cuerpos técnicos para revisión de jugadas y explicó el motivo.
"Nosotros las tarjetas que nos dan no las usamos, le diré a Jeaustin que no las presentemos, siempre que las presentamos a favor nunca sirve para nada; en la jugada está más que evidente que hay un contacto. Hay opción de gol, y el árbitro dice que es leve", dice Viegas referente a una acción de penal que alegó en los minutos finales que el árbitro central Julio Güity definió que no había infracción.
"Le voy a decir al cuarto árbitro que no me entregue más las tarjetas y que las guarden porque nosotros no las usamos nunca a favor", afirmó el asistente técnico del Real España, visiblemente molesto por estas acciones.