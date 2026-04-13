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Real España ya no usará el VAR en sus partidos: Se conoce el motivo de esta decisión

La decisión se tomó tras el empate 1-1 ante UPNFM ayer domingo en Choluteca

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 13:25
Real España ya no usará el VAR en sus partidos: Se conoce el motivo de esta decisión

El FVS/VAR les da a los cuerpos técnicos para revisión de jugadas.

 Fotos: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España no la pasa bien en el epílogo de las vueltas regulares del Clausura 2026. El equipo de Jeaustin Campos sumó tres juegos sin conocer el triunfo tras empatar 1-1 frente a la UPNFM.

Tras la paridad en Choluteca, en conferencia de prensa Hugo Viegas, asistente técnico de la máquina, compareció ante la suspensión de Jeaustin y fue enfático en las molestias que siguen existiendo en el Real España respecto a las decisiones arbitrales.

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Viegas confirmó en la rueda de prensa que el equipo sampedrano no usará más las dos tarjetas que el FVS/VAR les da a los cuerpos técnicos para revisión de jugadas y explicó el motivo.

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"Nosotros las tarjetas que nos dan no las usamos, le diré a Jeaustin que no las presentemos, siempre que las presentamos a favor nunca sirve para nada; en la jugada está más que evidente que hay un contacto. Hay opción de gol, y el árbitro dice que es leve", dice Viegas referente a una acción de penal que alegó en los minutos finales que el árbitro central Julio Güity definió que no había infracción.

"Le voy a decir al cuarto árbitro que no me entregue más las tarjetas y que las guarden porque nosotros no las usamos nunca a favor", afirmó el asistente técnico del Real España, visiblemente molesto por estas acciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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