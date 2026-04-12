UPNFM vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Choluteca, Honduras.- La jornada 18 del Torneo Clausura en la Liga Nacional de Honduras presenta un duelo clave en el Estadio Emilio Williams Agasse, donde Lobos UPNFM y Real España se miden con realidades distintas en la recta final del campeonato.

RESULTADO ACTUALIZADO: UPNFM 0-0 REAL ESPAÑA

El conjunto universitario llega con la presión de sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación. La derrota 3-2 frente a Victoria en la fecha anterior dejó en evidencia ciertas fragilidades, especialmente en defensa, que han complicado su rendimiento reciente. Ubicados en la sexta posición con 17 puntos, los Lobos saben que hacerse fuertes en casa será determinante si quieren mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente fase.

En contraste, el cuadro aurinegro arriba como líder del torneo con 30 unidades, aunque su panorama no es del todo tranquilo. La caída 3-2 ante Choloma en un partido cargado de polémica no solo significó un tropiezo en lo deportivo, sino también un sacudón institucional tras la salida de su técnico, Jeaustin Campos. Ahora, Real España encara este compromiso con la misión de reencontrar estabilidad y sostenerse en la cima en un momento clave del campeonato.