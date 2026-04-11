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Inter Miami vs New York Red Bulls EN VIVO: hora y canal que transmite

Tras empatar el pasado fin de semana ante el Austin de Joseph Rosales, Messi y compañía reciben en su nueva casa a los neoyorquinos en búsqueda de la cima

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 16:01
Inter Miami vs New York Red Bulls EN VIVO: hora y canal que transmite

Jorge Ruvalcaba tiene en ventaja a los Red Bulls en el Nu Stadium.

Foto: MLS

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami de Lionel Messi está perdiendo 0-1 ante New York Red Bulls en el Nu Stadium en duelo correspondiente a la séptima jornada de la MLS.

Los neoyorquinos se pusieron en ventaja a los 14 minutos por medio de Joerge Ruvalcaba, quien recibió una gran habilitación de Julian Hall para definir solo en el área ante St. Clair.

El argentino y compañía buscan en su nueva casa un triunfo que les permita escalar a la cima de la Conferencia Esta y usted podrá seguir todos los detalles de este encuentro a través de EL HERALDO.

Alineaciones

Inter Miami: St. Clair; Fray, Falcón, Micael, Reguilón; Silvetti, De Paul, Bright, Telasco, Messi; Berterame.

New York Red Bulls: Horvath; Marshall-Rutty, Nealis, Voloder, Dos Santos; Donkor, Mehmeti, Forsberg; Cowell, Julian Hall y Ruvalcaba.

La previa

Los rosa y negro no la pasaron nada bien en la inauguración de su nuevo estadio tras protagonizar un intenso empate 2-2 ante el Austin, en donde el hondureño Joseph Rosales tuvo una gran actuación.

El vigente campeón de la MLS acumula cinco partidos sin perder en este curso y busca sacar provecho de esto en la carrera por el liderato que protagoniza junto a Charlotte FC, New York City y Nashville SC, equipo donde militan los catrachos Andy Najar y Bryan Acosta.

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Por su lado, los Red Bulls marchan en el séptimo lugar de la Conferencia Este a tan solo un punto del equipo de la Florida.

Los neoyorquinos no pasan por su mejor momento después de haber perdido dos de sus últimos cinco partidos en el presente curso de la MLS.

Hora y dónde ver

El partido correspondiente a la séptima jornada de la MLS comienza a las 5:30 p.m. (hora de Honduras) en el Nu Stadium de Miami.

El encuentro entre Inter Miami y New York Red Bulls será transmitido en vivo a través de la señal de Apple TV.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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