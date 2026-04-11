Inter Miami vs New York Red Bulls EN VIVO: hora y canal que transmite

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami de Lionel Messi está perdiendo 0-1 ante New York Red Bulls en el Nu Stadium en duelo correspondiente a la séptima jornada de la MLS. Los neoyorquinos se pusieron en ventaja a los 14 minutos por medio de Joerge Ruvalcaba, quien recibió una gran habilitación de Julian Hall para definir solo en el área ante St. Clair.

El argentino y compañía buscan en su nueva casa un triunfo que les permita escalar a la cima de la Conferencia Esta y usted podrá seguir todos los detalles de este encuentro a través de EL HERALDO.

Alineaciones

Inter Miami: St. Clair; Fray, Falcón, Micael, Reguilón; Silvetti, De Paul, Bright, Telasco, Messi; Berterame. New York Red Bulls: Horvath; Marshall-Rutty, Nealis, Voloder, Dos Santos; Donkor, Mehmeti, Forsberg; Cowell, Julian Hall y Ruvalcaba.

La previa

Los rosa y negro no la pasaron nada bien en la inauguración de su nuevo estadio tras protagonizar un intenso empate 2-2 ante el Austin, en donde el hondureño Joseph Rosales tuvo una gran actuación. El vigente campeón de la MLS acumula cinco partidos sin perder en este curso y busca sacar provecho de esto en la carrera por el liderato que protagoniza junto a Charlotte FC, New York City y Nashville SC, equipo donde militan los catrachos Andy Najar y Bryan Acosta.

Por su lado, los Red Bulls marchan en el séptimo lugar de la Conferencia Este a tan solo un punto del equipo de la Florida. Los neoyorquinos no pasan por su mejor momento después de haber perdido dos de sus últimos cinco partidos en el presente curso de la MLS.

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